    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.91eur66.11

    Пенсионера в Петербурге задержали за домогательства к «правнучке»

    2220
    обсудить

    Школьница в Петербурге пожаловалась на «прадедушку», который снимал при ней трусы, но поверили ей только после визита к психологу.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после того, как накануне около двух дня в полицию пришла 43-летняя жительница Красносельского района. По предварительной информации, она рассказала, что семья поддерживает отношения с гражданским мужем прабабушки. У него в квартире регулярно бывает её 12-летняя дочь. После очередного визита в декабре девочка, как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, рассказала родительнице, что «дедушка» странно себя вел, обнажался и делал неприличные предложения. Школьницу решили отвести к психологу, которая уверила родителей, что слова ребенка — правда.

    После этого полиция доставила 61-летнего «родственника» в СК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close