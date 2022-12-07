Пенсионера в Петербурге задержали за домогательства к «правнучке»

Школьница в Петербурге пожаловалась на «прадедушку», который снимал при ней трусы, но поверили ей только после визита к психологу.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после того, как накануне около двух дня в полицию пришла 43-летняя жительница Красносельского района. По предварительной информации, она рассказала, что семья поддерживает отношения с гражданским мужем прабабушки. У него в квартире регулярно бывает её 12-летняя дочь. После очередного визита в декабре девочка, как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, рассказала родительнице, что «дедушка» странно себя вел, обнажался и делал неприличные предложения. Школьницу решили отвести к психологу, которая уверила родителей, что слова ребенка — правда.

