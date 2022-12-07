Таксист «просто не заметил трамвайчик» на Дальневосточном

Почти полтора часа пришлось стоять трамваю в Невском районе Петербурга из-за неаккуратного таксиста.
«Ночью на пересечении Дальневосточного и Дыбенко таксист просто не заметил трамвайчик», — сообщает очевидец 7 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчики удивляются, как такое могло произойти. «Ну да, ну да, такую крошку сложно заметить», — пишут в комментариях.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. В трамвае никто не пострадал. Движение пришлось остановить с 23:03 до 00:25.