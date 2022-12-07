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    Таксист «просто не заметил трамвайчик» на Дальневосточном

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    6 комментариев

    Почти полтора часа пришлось стоять трамваю в Невском районе Петербурга из-за неаккуратного таксиста.

    «Ночью на пересечении Дальневосточного и Дыбенко таксист просто не заметил трамвайчик», — сообщает очевидец 7 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчики удивляются, как такое могло произойти. «Ну да, ну да, такую крошку сложно заметить», — пишут в комментариях.

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. В трамвае никто не пострадал. Движение пришлось остановить с 23:03 до 00:25.

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    Комментарии 6

    Kezevo07 Дек 2022 в 11:38
    У них в такси сфартфоном больше чем приборов в боинге
    +0−0
    Прелестно07 Дек 2022 в 11:20
    А трамвайчик стоит прилично. Около 15 млн. руб И страховка может не покрыть ущерб.
    +1−0
    А1357907 Дек 2022 в 11:16
    Если ехать в телефоне, дорогу не видно.
    +3−0
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