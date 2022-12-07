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    Диджей остался без техники и сережек после нападения двух гопников в Шушарах

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    Усталый диджей нарвался на двоих грабителей в парадной дома в Шушарах.

    В полицию Пушкинского района 22-летний мужчина обратился накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 7 декабря. По предварительной информации, около семи утра он вошел в парадную дома на Валдайской улице, когда на него напали двое с кулаками. Они отобрали у мужчины сумку с диджейским оборудованием, ноутбуком и мобильным телефоном, а также серебряные сережки и рюкзак с документами.

    Ущерб пострадавший оценил в 100 тыс рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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