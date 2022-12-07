Диджей остался без техники и сережек после нападения двух гопников в Шушарах

Усталый диджей нарвался на двоих грабителей в парадной дома в Шушарах.
В полицию Пушкинского района 22-летний мужчина обратился накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 7 декабря. По предварительной информации, около семи утра он вошел в парадную дома на Валдайской улице, когда на него напали двое с кулаками. Они отобрали у мужчины сумку с диджейским оборудованием, ноутбуком и мобильным телефоном, а также серебряные сережки и рюкзак с документами.
Ущерб пострадавший оценил в 100 тыс рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».