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    Женщина не удержала машину при въезде на ЗСД и не уберегла ребёнка

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    2 комментария

    Маленький пассажир пострадал в ДТП в Курортном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 декабря.

    ДТП произошло вчера в 13:25 на заезде на ЗСД с Зеленогорского шоссе. По предварительной версии, 29-летняя жительница Каменки на своём «КИА Рио» не справилась с управлением и врезалась в силовое ограждение. Травмы получил 6-летний мальчик — вероятно, сын водителя. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и раной щеки, состояние оценили как средней степени тяжести.

    Автомобилистку, по данным «Фонтанки», в этом году один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД — превышение скорости.

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    Комментарии 2

    Трындин07 Дек 2022 в 11:12
    Kia Rio - машина, сделанная из толстой фольги...
    +2−0
    ПАТИОТ07 Дек 2022 в 10:14
    наверное ездила в Каменку на полигон поддержать мобилизованного. скоро переучится на белой ладе ездить. и безопасно и комфортно
    +1−3
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