Женщина не удержала машину при въезде на ЗСД и не уберегла ребёнка

Маленький пассажир пострадал в ДТП в Курортном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 декабря.



ДТП произошло вчера в 13:25 на заезде на ЗСД с Зеленогорского шоссе. По предварительной версии, 29-летняя жительница Каменки на своём «КИА Рио» не справилась с управлением и врезалась в силовое ограждение. Травмы получил 6-летний мальчик — вероятно, сын водителя. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и раной щеки, состояние оценили как средней степени тяжести.



Автомобилистку, по данным «Фонтанки», в этом году один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД — превышение скорости.

