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    Водитель-нарушитель решил конфликт с пешеходом на юге Петербурга так, что мужчина долго не сможет нормально ходить

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    Водителя, который даже за рулем ездит в шапке, ищут после выстрела в Красносельском районе Петербурга.

    Полицию к дому 81, корпус 1, по Ленинскому проспекту вызвали накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. На месте наряд встретил 36-летнего потерпевшего. Он, по предварительной информации, рассказал, что сделал замечание водителю «Ленд Ровера», который заехал на тротуар. На что тот выстрелил ему в ногу и уехал.

    Личность злоумышленника устанавливается. Из примет пострадавший запомнил, что возраста он был примерно 30–35 лет, в серой куртке и темной шапке.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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