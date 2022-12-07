Водитель-нарушитель решил конфликт с пешеходом на юге Петербурга так, что мужчина долго не сможет нормально ходить

Водителя, который даже за рулем ездит в шапке, ищут после выстрела в Красносельском районе Петербурга.



Полицию к дому 81, корпус 1, по Ленинскому проспекту вызвали накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. На месте наряд встретил 36-летнего потерпевшего. Он, по предварительной информации, рассказал, что сделал замечание водителю «Ленд Ровера», который заехал на тротуар. На что тот выстрелил ему в ногу и уехал.



Личность злоумышленника устанавливается. Из примет пострадавший запомнил, что возраста он был примерно 30–35 лет, в серой куртке и темной шапке.

