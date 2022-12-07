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    Смерть мужчины и женщины на юге Петербурга стала уголовным делом о продаже небезопасных товаров

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в квартире в Красносельском районе нашли тела двух человек — мужчины и женщины. Оно об убийстве, но не человеком.

    Тела 59-летнего мужчины и 38-летней женщины нашли 5 декабря в одной из комнат квартиры на улице Пограничника Гарькавого. По предварительной информации, хозяйка жилья рассказала, что перед приходом гостей забежала в магазин «Продукты 24 часа» на проспекте Ветеранов и купила там пару бутылок водки.

    Сотрудники МВД и СК посетили магазин и изъяли 25 бутылок той же марки, что и брала петербурженка.

    Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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