Смерть мужчины и женщины на юге Петербурга стала уголовным делом о продаже небезопасных товаров

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в квартире в Красносельском районе нашли тела двух человек — мужчины и женщины. Оно об убийстве, но не человеком.



Тела 59-летнего мужчины и 38-летней женщины нашли 5 декабря в одной из комнат квартиры на улице Пограничника Гарькавого. По предварительной информации, хозяйка жилья рассказала, что перед приходом гостей забежала в магазин «Продукты 24 часа» на проспекте Ветеранов и купила там пару бутылок водки.



Сотрудники МВД и СК посетили магазин и изъяли 25 бутылок той же марки, что и брала петербурженка.

