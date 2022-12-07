Путин допустил, что Россия будет бороться за свои интересы «всеми имеющимися средствами»: новости вокруг СВО за 7 декабря

По словам Владимира Путина, новой волны мобилизации не потребуется Фото: Вадим Рейман / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 декабря.



Новой мобилизации не будет Президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о том, понадобится ли дополнительная волна мобилизации. По его словам, в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. В этом нет необходимости как для государства, так и для Министерства обороны.

— Насчет мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят подготовку. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находятся в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.



Также Путин прокомментировал и проблемы в зоне СВО: по его словам, они были и есть сейчас, поэтому нужно постоянно этим заниматься и иметь обратную связь. Отметил президент и то, что в зоне СВО нет «проблем с дезертирством». Путин сказал, что происходили лишь единичные инциденты, но «в целом ничего подобного нет».

Путин рассказал, как Россия будет бороться за свои интересы Владимир Путин прокомментировал отношение западных правозащитных организаций к России. По его словам, для них Россия — «страна второго сорта», которая не имеет права на существование.

— С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать разными способами и средствами, прежде всего будем, конечно, ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Имеющимися средствами, — заявил Путин.



На встрече с членами СПЧ поднимались также и проблемы вокруг спецоперации. По словам Владимира Путина, в социальном блоке правительства нужно будет создать спеццентр для решения вопросов реабилитации раненых. Поручение об этом будет подготовлено в ближайшие дни.

Путину пожаловались на проблемы с выплатами и экипировкой для СВО Во время онлайн-заседания Совета по правам человека к Владимиру Путину обратились с вопросом о денежном довольствии мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции, — некоторые из них с момента мобилизации не получили ни одной обещанной выплаты. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации. Путин попросил представить ему всю информацию по этому поводу.

— Вы некоторые вещи отметили... Я не всё прокомментирую. По поводу проблемы с экипировкой — мне казалось, что всё уже решено. Если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы просил вас просто дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся — и как можно быстрее, — заявил президент.



Также Владимир Путин сказал, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы «сначала мирными средствами, но, если это не поможет, — всеми имеющимися». Он добавил, что и специальная военная операция может стать длительным процессом.

Продлено ограничение полетов в аэропорты южных городов России Росавиация в 48-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 15 декабря нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.



Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

Россия подготовила три варианта ответа на потолок цен на нефть Власти России подготовили варианты ответов на ценовой потолок на импорт нефти — об этом сообщают источники «Ведомостей», близкие к кабинету министров. По их информации, соответствующий указ обсуждают правительство и администрация президента. Всего рассматривается три варианта: полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают нефть у России не напрямую, а через посредников;

ввод запрета на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем;

введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Самый маловероятный вариант, по версии источников.

Ни один из перечисленных вариантов пока что не одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Ранее Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать 5 декабря. На курском аэродроме потушили пожар, возникший после атаки беспилотника Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил, что потушить пожар, возникший после атаки беспилотника на аэродром, удалось только сегодня. — Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет, — написал Старовойт.



Накануне после атаки беспилотника на курский аэродром загорелся нефтенакопитель. Кроме того, 5 декабря атаке подверглись военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

