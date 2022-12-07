Мать-иностранка забрала из реанимации в Петербурге младенца. Спасали его с помощью полиции

О пропаже четырехмесячного мальчика из реанимации в МВД сообщили из детской городской больницы № 22 около десяти вечера 6 декабря, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. По данным медучреждения, 37-летняя гражданка Узбекистана привезла сына с тяжелом состоянии с признаками гриппа 3 декабря. Вместе с ребенком она живет в центре для женщин с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в одном из пригородов.

Меньше суток потребовалось полиции Петербурга на поиски иностранки с младенцем, которому требовалась медицинская помощь. Она убежала аж в соседний регион.

Состояние пациента было таково, что его поместили в реанимацию. А около трех дня 5 декабря женщина забрала ребенка и скрылась.



Сотрудники полиции к часу ночи 7 декабря нашли женщину в одном из домов деревни Порошкино Всеволожского района области. Малыша увезли в больницу, а его мать — в отдел полиции.

