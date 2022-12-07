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    Боевые действия на Украине

    Пентагон: США не препятствуют разработке Украиной оружия большой дальности, но не поощряют удары по России

    1960

    США не мешают разработке Украиной вооружений для нанесения ударов на большое расстояние. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин, передает 7 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.


    «Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать собственные возможности», — заявил он на пресс-конференции после переговоров с австралийской стороной в Вашингтоне.

    Также в пресс-конференции участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который заверил, что Вашингтон не поощряет удары по российской территории.

    «Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России», — сказал он.

    В конце ноября Украина попросила о поставках ракет дальностью 800 км. США заявили, что не поставляют Украине вооружение большой дальности из-за опасений эскалации конфликта.

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