Пентагон: США не препятствуют разработке Украиной оружия большой дальности, но не поощряют удары по России

США не мешают разработке Украиной вооружений для нанесения ударов на большое расстояние. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин, передает 7 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.





«Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать собственные возможности», — заявил он на пресс-конференции после переговоров с австралийской стороной в Вашингтоне.

Также в пресс-конференции участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который заверил, что Вашингтон не поощряет удары по российской территории.