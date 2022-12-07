Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о коррупции

Вице-президента и бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Решение 6 декабря вынес суд первой инстанции.



Киршнер обвинили в мошенничестве и коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. В тот период она занимала пост президента страны, пишет РИА Новости.



Прокурор просил наказание в виде 12 лет тюрьмы. Сама Киршнер неоднократно заявляла о своей невиновности. Суд также пожизненно лишил ее права занимать государственные должности.

