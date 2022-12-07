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    Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о коррупции

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    Вице-президента и бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Решение 6 декабря вынес суд первой инстанции.

    Киршнер обвинили в мошенничестве и коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. В тот период она занимала пост президента страны, пишет РИА Новости.

    Прокурор просил наказание в виде 12 лет тюрьмы. Сама Киршнер неоднократно заявляла о своей невиновности. Суд также пожизненно лишил ее права занимать государственные должности.

    Кристина Фернандес де Киршнер — 55-й президент Аргентины с 10 декабря 2007 по 10 декабря 2015. Сменила на этом посту своего супруга Нестора Киршнера. Стала второй женщиной-президентом Аргентины (после Исабель Перон) и первой женщиной-президентом Аргентины в результате выборов. С 2017 года сенатор, с 2019 вице-президент Аргентины.

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