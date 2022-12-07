Португалия побеждает без Роналду, марокканцы громят Испанию, а Это′О показывает околофутбольные приемы. Итоги 1/8 финала ЧМ-2022

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу стали известны все участники четвертьфиналов. Отдел спорта «Фонтанки» — о последних счастливчиках и других важных событиях дня.

В ожидании погромов



Власти Бельгии ждали матча Марокко с Испанией с особым трепетом. Болельщики африканской команды, проживающие в стране, якобы призывали в соцсетях к погромам в Антверпене после игры. Полицию города привели в состоянии готовности.

«Мы призываем к тому, чтобы футбол оставался праздником. Но важно, чтобы все знали о том, что сегодня наше присутствие на улицах будет как видимым, так и незримым. Мы без колебаний вмешаемся, если возникнет угроза общественному порядку», — заявил представитель полиции Антверпена Ваутер Брюйнс.



В итоге Испания действительно проиграла Марокко. Основное время и два экстратайма закончились со счетом 0:0. В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов марокканцы выиграли со счетом 0:3. Пабло Сарабия попал в штангу, удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса парировал голкипер Марокко Яссин Буну.

«Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Простите. Мы выложились без остатка, и нам лишь остаётся поздравить Марокко», — извинялся после матч главный тренер сборной Испании Луис Энрике.



В итоге новостей из Антверпена так и не поступило. Вместо этого марокканцы устроили погромы в Испании.



Без Роналду лучше

И все-так главной сенсацией дня стало отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе Португалии в матче против Щвейцарии. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» впервые за 14 лет сел в запас на матч чемпионата мира или Европы. В последний раз форвард начинал игру на скамейке на топ-турнире в 2008 году — тоже против Швейцарии (0:2). Показательно, что португальцы тогда проиграли 0:2.



По одной из версии, таким образом звезду решил проучить главный тренер Португалии Фернанду Сантуш за то, что в предыдущей игре против Южной Кореи Роналду стал спорить прямо на поле с одним из игроков соперника. Сантуш даже пообещал на послематчевой пресс-конференции подумать над тем, оставить ли Роналду капитаном. Итог — он вообще не появился в стартовом составе. Главное фото дня:



Впрочем, партнеры прекрасно справились и без него. Самый удивительный сюжет предложил 21-летний Гонсалу Рамуш, вышедший в старте как раз вместо Роналду. Форвард «Бенфики» оформил хет-трик, забив на 17-й, 51-й и 67-й минутах. Для сравнения у Роналду за 514 минут в плей-офф ЧМ нет забитых мячей.

Также отличился 39-летний Пепе на 33-й минуте, став самым возрастным автором гола в матчах на выбывание на чемпионатах мира, и Рафаэл Геррейру на 55-й. Роналду, кстати, все-таки вышел на 74 минуте вместо Жоау Феликса и даже забил на 84-й, но гол отменили из-за огромного офсайда.



Единственный гол у Швейцарии забил Мануэль Аканджи на 58-й минуте. Итог — победа Португалии с разгромным счетом 6:1.

Леденец гнева

Семилетнему сыну Лионеля Месси очень не понравилось поведение фанатов во время матча 1/8 финала Аргентина — Австралия (2:1). Семья форварда «ПСЖ» сидела в ложе, а уровнем ниже — много аргентинских болельщиков. В какой-то момент они поняли, кто сидит над ними и стали снимать жену и детей Лео на телефон. Средний сын Месси и Антонеллы Рокуццо, 7-летний Матео подобное вмешательство в частную жизнь не понравилось, и он бросил в толпу леденец. Мать сделала ему выговор, но самих болельщиков эта ситуация только позабавила. «Этот мальчик — аргентинец с ног до головы», — сказал один из них.



Не злите Это′О

Накануне бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это′О попал в скандал, мощно пробив с ноги по голове мужчине около стадиона после матча 1/8 финала между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

Все начиналось дружелюбно. Камерунец спокойно фотографировался с болельщиками, обступившими его. В один момент Это′О увидел какого-то мужчину с камерой и набросился на него.



Пострадавшим оказался алжирский блогер Sadouni SM. Поводом для конфликта стали вопросы блогера Самюэлю о судействе арбитра из Гамбии в матче плей-офф отборочного турнира в Африке к чемпионату мира. Как утверждает издание Actu Cameroun, Sadouni SM оскорбил Это′О и обвинил в подкупе судьи. По итогам драки, мужчина написал заявление на камерунца в катарскую полицию. Он сказал, что получил несколько царапин, также у него болит челюсть.

Макрон-предсказатель

Президент Франции Эммануэль Макрон заделался в предсказатели. Перед матчем против Польши он сказал: «Думаю, что Дешам и его команда выйдут в следующий раунд, обыграв Польшу со счётом 3:1. Левандовски забьёт один гол, как и Мбаппе. Или, может быть, отличится Жиру, который хочет войти в историю». Стоит ли напоминать, что именно так игра и закончилась, и даже авторов мячей французский лидер назвал со стопроцентной точностью.



Теперь журналисты попросили его предсказать исход матча четвертьфинала против Англии.

«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу», — заявил Макрон.



Расписание четвертьфиналов

9 декабря

18:00 Хорватия — Бразилия

22:00 Нидерланды — Аргентина

10 декабря

18:00 Марокко — Португалия

22:00 Англия — Франция

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

