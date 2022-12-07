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    Португалия обыграла Швейцарию со счетом 6:1

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    1 комментарий

    Сборная Португалии 6 декабря обыграла команду Швейцарии со счетом 6:1 на чемпионате мира по футболу в Катаре. Таким образом определились все команды, вышедшие в четвертьфинал.

    У португальцев голы забили Гонсалу Рамуш, Пепе, Рафаэл Геррейро, Рафаэль Леао, у швейцарцев — Мануэль Аканджи.

    Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии и вышел на замену на 74-й минуте встречи.

    В четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко, сборная которой обыграла Испанию в серии пенальти со счетом 0:3. Нидерланды встретятся с Аргентиной, Хорватия с Бразилией, а Франция с Англией.

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    Комментарии 1

    Семён Воля07 Дек 2022 в 00:11
    Одна из самых бедных стран Европы обыграла одну из самых богатых... Любо!
    +1−0
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