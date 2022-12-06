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    Трал скинул зимнюю резину раньше положенного и заблокировал съезд на М-11 в Петербурге

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    ДТП с одним участником полностью перекрыло съезд на платную автодорогу М-11 «Нева» на юге Петербурга. Авария собирает зрителей, но не пробку.

    Вечером 6 декабря за трудностями водителя наблюдали на съезде с петербургской кольцевой автодороги на М-11 в сторону Москвы. Дорога заблокирована, написал автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», в ведении которой находится участок, трал уронил на проезжую часть автомобильные шины. По счастью, дорога в этот момент не пользовалась популярностью у автомобилистов. «Пробки нет», - уточнили в компании. За час до полуночи съезд от препятствия ещё не освободили.

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    Комментарии 1

    мухомор06 Дек 2022 в 23:43
    Профессионал.
    Может, умеет.
    +0−0
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