Трал скинул зимнюю резину раньше положенного и заблокировал съезд на М-11 в Петербурге

ДТП с одним участником полностью перекрыло съезд на платную автодорогу М-11 «Нева» на юге Петербурга. Авария собирает зрителей, но не пробку.
Вечером 6 декабря за трудностями водителя наблюдали на съезде с петербургской кольцевой автодороги на М-11 в сторону Москвы. Дорога заблокирована, написал автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», в ведении которой находится участок, трал уронил на проезжую часть автомобильные шины. По счастью, дорога в этот момент не пользовалась популярностью у автомобилистов. «Пробки нет», - уточнили в компании. За час до полуночи съезд от препятствия ещё не освободили.