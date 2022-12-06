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    Под Ростовом в огне и дыму погибли дети. Родителей дома не было

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    Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области вечером 6 декабря. Их родители не успели вернуться домой.

    Как сообщает МЧС по региону, тела нашли во вторник около девяти часов вечера при разборе завалов после пожара в хуторе Усьман. Пламя охватило частный дом площадью сорок квадратных метров.

    В Следственном комитете по Ростовской области уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточняют в ведомстве, погибли девочка пяти и мальчик двух лет. Огонь вспыхнул, когда дети были дома одни. Причины пожара устанавливают. Следователи и криминалисты осматривают место, допрашивают очевидцев и родителей.

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