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    Плакала и скулила. Под Петербургом с ломом вызволяли Бэкки со дна заброшенного колодца

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    4 комментария

    Незакрытый канализационный люк в Тихвине поймал в ловушку любопытного мопса, а мог бы и ребёнка. На помощь с ломом пришли сотрудники МЧС Ленинградской области.

    Историю спасения Бэкки в ведомстве рассказали 6 декабря. Гулявший с ней и родителями мальчик выпустил из рук поводок, и пёс за считанные секунды пропал из виду и в темноте угодил в колодец.

    «Щель, образовавшаяся между плитой, закрывающей колодец, и самим люком, слишком мала, чтобы протиснуться взрослому человеку. Но достаточно широкая, чтобы, оступившись, в ней смог оказаться маленький ребенок или животное», — говорят в МЧС.

    К приезду сотрудников 61 пожарно-спасательной части отец семейства расчистил снег возле люка лопатой. Достать Бэкки самостоятельно ему не удалось. Приложить усилия пришлось и спасателям.

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    Крышку отодвинули ломом, только после этого командир отделения 61 ПСЧ Роман Соколов спустился вниз и вызволил бедолагу из неволи.

    Собака, как рассказывают, была в шоковом состоянии. Выброшенная кем-то ёлка смягчила падение, но битые бутылки на дне колодца добавляли хозяевам поводов для волнения.

    «Пока находилась в яме, плакала всё это время…», — описывают состояние Бэкки. — «Но оказавшись в добрых и надежных руках своего спасителя Романа, собачка словно ожила — и скулила уже от радости!».

    В МЧС призывают не проходить мимо незакрытых люков и сообщать о них в управляющую компанию или другие компетентные службы.

    «Постарайтесь установить какие-либо предупредительные знаки или огородить открытые люки. Это поможет избежать беды», — просят жителей.

    Фото: МЧС Ленинградской области

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    Комментарии 4

    HomerMP06 Дек 2022 в 22:47
    Тихвин «под Петербургом»? Однако.
    +1−1
    triton197706 Дек 2022 в 22:33
    Повезло и мопсу, и хозяину) Люки вообще лучше обходить сторонкой, на всякий "пожарный")
    +2−0
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