Плакала и скулила. Под Петербургом с ломом вызволяли Бэкки со дна заброшенного колодца

Незакрытый канализационный люк в Тихвине поймал в ловушку любопытного мопса, а мог бы и ребёнка. На помощь с ломом пришли сотрудники МЧС Ленинградской области.



Историю спасения Бэкки в ведомстве рассказали 6 декабря. Гулявший с ней и родителями мальчик выпустил из рук поводок, и пёс за считанные секунды пропал из виду и в темноте угодил в колодец.

«Щель, образовавшаяся между плитой, закрывающей колодец, и самим люком, слишком мала, чтобы протиснуться взрослому человеку. Но достаточно широкая, чтобы, оступившись, в ней смог оказаться маленький ребенок или животное», — говорят в МЧС.