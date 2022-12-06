Плакала и скулила. Под Петербургом с ломом вызволяли Бэкки со дна заброшенного колодца

Незакрытый канализационный люк в Тихвине поймал в ловушку любопытного мопса, а мог бы и ребёнка. На помощь с ломом пришли сотрудники МЧС Ленинградской области.
Историю спасения Бэкки в ведомстве рассказали 6 декабря. Гулявший с ней и родителями мальчик выпустил из рук поводок, и пёс за считанные секунды пропал из виду и в темноте угодил в колодец.
«Щель, образовавшаяся между плитой, закрывающей колодец, и самим люком, слишком мала, чтобы протиснуться взрослому человеку. Но достаточно широкая, чтобы, оступившись, в ней смог оказаться маленький ребенок или животное», — говорят в МЧС.
К приезду сотрудников 61 пожарно-спасательной части отец семейства расчистил снег возле люка лопатой. Достать Бэкки самостоятельно ему не удалось. Приложить усилия пришлось и спасателям.
Крышку отодвинули ломом, только после этого командир отделения 61 ПСЧ Роман Соколов спустился вниз и вызволил бедолагу из неволи.
Собака, как рассказывают, была в шоковом состоянии. Выброшенная кем-то ёлка смягчила падение, но битые бутылки на дне колодца добавляли хозяевам поводов для волнения.
«Пока находилась в яме, плакала всё это время…», — описывают состояние Бэкки. — «Но оказавшись в добрых и надежных руках своего спасителя Романа, собачка словно ожила — и скулила уже от радости!».
В МЧС призывают не проходить мимо незакрытых люков и сообщать о них в управляющую компанию или другие компетентные службы.
«Постарайтесь установить какие-либо предупредительные знаки или огородить открытые люки. Это поможет избежать беды», — просят жителей.