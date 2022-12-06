FT: Девятый пакет санкций ЕС против России может затронуть горнодобывающий сектор

Европейская комиссия предложит запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор в рамках нового пакета санкций против Москвы, однако некоторые продукты попадут под исключение. Об этом 6 декабря сообщает Financial Times.



Страны ЕС обсудят девятый пакет санкций в ближайшие дни. По данным источников издания, чиновники намерены согласовать его к концу следующей недели.



Полный пакет санкций также включает в себя контроль за экспортом гражданских технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов. Туда же входит запрет на операции с ещё тремя российскими банками и ограничения в отношении 180 дополнительных физических лиц.

