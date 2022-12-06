FT: Девятый пакет санкций ЕС против России может затронуть горнодобывающий сектор

Европейская комиссия предложит запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор в рамках нового пакета санкций против Москвы, однако некоторые продукты попадут под исключение. Об этом 6 декабря сообщает Financial Times.
Страны ЕС обсудят девятый пакет санкций в ближайшие дни. По данным источников издания, чиновники намерены согласовать его к концу следующей недели.
Полный пакет санкций также включает в себя контроль за экспортом гражданских технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов. Туда же входит запрет на операции с ещё тремя российскими банками и ограничения в отношении 180 дополнительных физических лиц.
Другие элементы проекта пакета мер включают в себя запрет на вещание четырёх российских каналов, которые, по мнению ЕС, продвигают «российскую пропаганду», а также контроль над экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро и запрет на сделки с российскими маркетологами и исследователями рынка. До введения пакета санкций в действие его элементы ещё могут быть изменены.
Как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, новые санкции против России министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить 12 декабря на встрече в Брюсселе. «Изучаются различные варианты, в частности запрет на экспорт технологической продукции и банковских услуг, а также определение новых индивидуальных ограничений в отношении высокопоставленных лиц из военной, политической и экономической среды», — сказала она (цитата по ТАСС).