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    Экономика и санкции

    FT: Девятый пакет санкций ЕС против России может затронуть горнодобывающий сектор

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    2 комментария

    Европейская комиссия предложит запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор в рамках нового пакета санкций против Москвы, однако некоторые продукты попадут под исключение. Об этом 6 декабря сообщает Financial Times.

    Страны ЕС обсудят девятый пакет санкций в ближайшие дни. По данным источников издания, чиновники намерены согласовать его к концу следующей недели.

    Полный пакет санкций также включает в себя контроль за экспортом гражданских технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов. Туда же входит запрет на операции с ещё тремя российскими банками и ограничения в отношении 180 дополнительных физических лиц.

    Другие элементы проекта пакета мер включают в себя запрет на вещание четырёх российских каналов, которые, по мнению ЕС, продвигают «российскую пропаганду», а также контроль над экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро и запрет на сделки с российскими маркетологами и исследователями рынка. До введения пакета санкций в действие его элементы ещё могут быть изменены.

    Как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, новые санкции против России министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить 12 декабря на встрече в Брюсселе. «Изучаются различные варианты, в частности запрет на экспорт технологической продукции и банковских услуг, а также определение новых индивидуальных ограничений в отношении высокопоставленных лиц из военной, политической и экономической среды», — сказала она (цитата по ТАСС).

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    Комментарии 2

    2d691248b06 Дек 2022 в 21:19
    Хотел бы чтобы они в первую очередь затронули всех детей чиновников и правительства живущих у них за границей
    +6−0
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