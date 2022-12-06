«Как выглядел убийца Пушкина». В Москве на аукцион выставят снимок Дантеса

Аукционный дом «Литфонд» в Москве выставит на торги фотографию Жоржа Дантеса. Стартовая цена – 90 тысяч рублей, лидирующая ставка – 150 тысяч.
«Как выглядел убийца Пушкина. Визитная фотография Жоржа Дантеса. Фотограф А. Дисдери, Париж, 1865», – значится в описании снимка, который считается топ-лотом. Торги пройдут 13 декабря. Всего на аукцион «Фотография второй половины XIX — начала XXI века» выставят более 250 кадров. Например, один из лотов – фотография Надежды Крупской с подписью: «Спать с Лениным еще не значит разбираться в ленинизме».
Дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года у Черной речки. Поэт был ранен и вскоре скончался.