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    Водитель KIA получил условный срок за ДТП с пешеходом на Яхтенной. Он пролетел «зебру» на скорости под 100 км/ч

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    14 комментариев

    В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который весной 2020 года устроил серьезное ДТП с пешеходом в Приморском районе и скрылся. Пострадавшая смогла выжить.

    ДТП случилось около 22:35 18 апреля 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 1, корпус 1, по Яхтенной улице. Подсудимый ехал по Яхтенной от Приморского проспекта к улице Савушкина на исправном KIA Rio со скоростью порядка 80–100 км/ч, сообщает 6 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приближаясь к «зебре», он не стал сбрасывать скорость, несмотря на переходящего дорогу человека, вылетел на переход и сбил пешехода, а затем скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Потерпевшая в итоге получила тяжелые травмы.

    Приморский районный суд Петербурга признал водителя КИА виновным по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и лишением водительских прав на 2 года.

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    Комментарии 14

    Гoша Бeлгрaдский06 Дек 2022 в 19:31
    Сбивать пешеходов выгоднее, чем врезаться в мерседесы. Так что, если будет выбор куда поворачивать , вы в курсе.
    +0−0
    42675337806 Дек 2022 в 19:27
    если не написали чей уроженец то все понятно.
    хоть не извинились перед ним?
    +0−0
    Ref06 Дек 2022 в 19:19
    Низкий поклон Системе. Она никогда не меняется...
    +1−0
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