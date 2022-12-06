Водитель KIA получил условный срок за ДТП с пешеходом на Яхтенной. Он пролетел «зебру» на скорости под 100 км/ч

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который весной 2020 года устроил серьезное ДТП с пешеходом в Приморском районе и скрылся. Пострадавшая смогла выжить.



ДТП случилось около 22:35 18 апреля 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 1, корпус 1, по Яхтенной улице. Подсудимый ехал по Яхтенной от Приморского проспекта к улице Савушкина на исправном KIA Rio со скоростью порядка 80–100 км/ч, сообщает 6 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приближаясь к «зебре», он не стал сбрасывать скорость, несмотря на переходящего дорогу человека, вылетел на переход и сбил пешехода, а затем скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Потерпевшая в итоге получила тяжелые травмы.