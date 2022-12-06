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    Водитель «Поло» решил повернуть через всю дорогу и сел на капот «Форду» в Славянке

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    1 комментарий

    Видео: «Славянка | Подслушано»

    Резкий маневр водителя легкового автомобиля на круговом движении стал неприятным сюрпризом для его «коллеги» в Пушкинском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру.

    Днем 6 декабря на «круге» у ТЦ Green Park в Славянке столкнулись автомобили Volkswagten Polo и Ford Focus, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с камеры, опубликованной в группе «Славянка | Подслушано», видно, как белый «Поло» едет по заснеженному кольцу в правом ряду, притормаживает, едва не проскочив съезд к ТЦ, и сворачивает на него через всю дорогу едва не под 90 градусов. В этот момент по левой полосе прямо мчит «Форд» — и въезжает «Фольксвагену» в левый бок.

    В результате «Поло» закинуло «Фокусу» на капот. Уже вместе машины снесли дорожный знак на развилке и остановились, врезавшись в забор. О пострадавших не сообщается.

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    Комментарии 1

    А1357906 Дек 2022 в 16:23
    Вождение в стиле «осторожно, блондинка».
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