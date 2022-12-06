Водитель «Поло» решил повернуть через всю дорогу и сел на капот «Форду» в Славянке

Видео: «Славянка | Подслушано»

Резкий маневр водителя легкового автомобиля на круговом движении стал неприятным сюрпризом для его «коллеги» в Пушкинском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеру.

Днем 6 декабря на «круге» у ТЦ Green Park в Славянке столкнулись автомобили Volkswagten Polo и Ford Focus, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с камеры, опубликованной в группе «Славянка | Подслушано», видно, как белый «Поло» едет по заснеженному кольцу в правом ряду, притормаживает, едва не проскочив съезд к ТЦ, и сворачивает на него через всю дорогу едва не под 90 градусов. В этот момент по левой полосе прямо мчит «Форд» — и въезжает «Фольксвагену» в левый бок.