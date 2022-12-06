В Риге прекратился «Дождь»*

В ночь на 8 декабря канал «Дождь»* должен прекратить свое вещание в Латвии. Дополнительная мера — геоблокировка трансляций канала на YouTube: в Латвии «Дождь»* смотреть не будут.

Собеседники в правительстве и парламенте Латвии еще в понедельник были уверены, что раньше среды, 7 декабря, никакие действия по истории с «Дождем»* предприняты не будут: нужна была пауза, чтобы оценить тяжесть нарушений и сформулировать единое решение. Именно поэтому решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NELPL) стало неожиданностью и для тех, кто требовал канал закрыть, и для тех, кто был против. К слову, никто из защитников канала публично с этим не выступил.

Причины закрытия? По словам главы NELPL Иварса Аболиньша, «руководство канала не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии» (цитата по LETA).

По версии NELPL, канал допустил сразу три грубых нарушения. Первое — не было звуковой дорожки на национальном языке, а это предусмотрено правилами вещания в Латвии. Возможно, звучит наивно, но тут нужно помнить, что в Латвии только один официальный государственный язык. Второе — в эфире показали карту, на которой Крым входит в состав России. За это канал оштрафовали на 10 тысяч евро. Третье — ведущий 1 декабря назвал российскую армию «нашей армией». Именно эти слова стали поводом для публичного скандала вокруг «Дождя»*.

С самыми жесткими заявлениями выступил вице-премьер и министр обороны Артис Пабрикс. Он еще 2 декабря потребовал канал закрыть, а журналистов отправить домой — в Россию. Пабрикс представляет в правительстве политическое объединение «Развитию/За!», которое заявило либеральную платформу. На выборах в парламент 2018 года объединение шло под лозунгом за современную и справедливую Латвию. Пабрикс даже претендовал на пост премьер-министра, однако уступил его лидеру правоцентристского «Нового единства» Кришьянсу Кариньшу.

Именно Кариньш сформировал в 2018 году правительство либерально-правого толка. Одним из главных приоритетов кабинета стала защита национальных интересов Латвии. Именно эта позиция правительства — защита всего национального — сыграла главную роль в истории с «Дождем»*: если бы канал старательно выполнял все местные правила, то, возможно, смог бы проработать до следующих выборов, после которых политическая ситуация могла бы измениться. Однако для правительства Кариньша политическая платформа предопределила решение судьбы телеканала: даже с лицензией в Латвии телеканал оставался российским и «чужим».

Официально ни премьер-министр, ни другие члены правительства по ситуации с «Дождем»* не высказывались. Артис Пабрикс остался единственным министром с публичной позицией. С другой стороны, в аппарате Национального союза по электронным СМИ отрицают, что принимали решение под влиянием Пабрикса или кого-то еще из правительства страны. Но, по неожиданному совпадению, решение NELPL совпало со словами министра обороны. Редакция пыталась спасти положение: журналист ушел с работы. Главный редактор — Тихон Дзядко** — сделал специальное заявление, в котором объяснил, что канал никогда не призывал помогать российской армии.

По данным ряда источников, политическое решение закрыть канал было принято еще в выходные: члены правительства обсуждали ситуацию и решили, что действовать будет именно NELPL. Кроме нарушений, которые зафиксировало ведомство Иварса Аболиньша, были использованы материалы Службы государственной безопасности (СГБ). Содержание этих документов не разглашается, однако можно предположить, что СГБ собрало информацию о связях сотрудников канала с Россией и о потенциальных угрозах национальной безопасности.

По сути, к «Дождю»* применили нормы национального законодательства Латвии. По оценкам местных журналистов, в последние полтора-два года работа СМИ в республике усложнилась. Однако говорить о том, что ужесточение направлено только против русскоязычных медиа, однозначно нельзя. Тот же Иварс Аболиньш неоднократно говорил, что задача Национального совета по электронным СМИ — противодействовать российской пропаганде. И в этом он был вполне последователен: за последнее время на территории Латвии прекратилось вещание практически всех российских каналов.

Что будет после прекращения вещания «Дождя»*? В понедельник редакция отрицала план переезда в Грузию. Возможно, после решения NELPL они к этому плану вернутся. Однако в Грузии законы для медиа не менее жесткие. Еще одна возможная мера со стороны властей Латвии — отзыв ВНЖ и виз у сотрудников канала. В этом случае они будут вынуждены покинуть страну. Смогут ли они остаться в Европе? Только в случае, если в очень короткие сроки смогут получить политическую поддержку другой страны. В оставшееся время — задача почти нереальная.

Как сказал один из собеседников в Риге: «Хорошие ребята. Вижу, как они сидят в кафе в центре города. Людей действительно жалко». Однако публичной поддержки в Латвии «Дождь»* так и не получил. Только публичное осуждение. Никита Фёдоров, специально для «Фонтанки.ру» *Признан СМИ, выполняющим функции иноагента. **Признан иноагентом.