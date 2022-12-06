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    В 2023 году в Невском районе появится детский сад, похожий на пирамиду из кубиков

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    На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга появится новый детский садик на 190 мест с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, ввести его в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2023 года.

    Визуально трехэтажное здание будет напоминать пирамиду из кубиков и с разных сторон будет выглядеть по-разному.

    На первом этаже появятся помещения для ясельной группы с игровыми комнатами и спальнями, а также бассейн и кухня. На втором этаже расположатся помещения для детей от 3 до 5 лет, а на третьем — для самых старших детей, 5–7 лет. Также внутри будут кружковые помещения, образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, медблок с процедурным кабинетом.

    Более половины прилегающей территории озеленят с помощью газонов, цветников, декоративных кустарников и деревьев. Также во дворе расположатся десять игровых площадок для детей разных возрастов и две большие спортивные площадки для активных игр.

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