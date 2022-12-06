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    Для лечения рака и болезни Паркинсона. В комздраве Петербурга рассказали, когда в льготных аптеках появятся исчезнувшие лекарства

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    1 комментарий

    Из льготных «Петербургских аптек» исчезли дорогостоящие препараты для лечения онкологических заболеваний. Горожане жалуются на отсутствие препаратов «Тагриссо» (МНН «Осимертиниб») и «Иресса» (МНН «Гефитиниб»), говорят также о недостатке препарата «Деносумаб». Продолжаются перебои с поставками лекарств для страдающих болезнью Паркинсона, на основе «Леводопы». «Фонтанка» узнала, когда их снова начнут выдавать по льготным рецептам.

    В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что «Деносумаба» в городе достаточно, его обещают «подгрузить» в аптеки в ближайшие дни.

    Что касается «Осимертиниба», дорогого препарата, стоимость которого в городских аптеках от 300 тысяч рублей на месяц приема, то он скоро будет поставлен по заключенному контракту. В комздраве сообщают, что до 9 декабря лекарство появится в аптеках.

    На «Гефитиниб» — стоимость на месячный курс приема от 100 тысяч рублей — заключен контракт. Поставка на склад ожидается в ближайшее время. До 15 декабря препарат должен появиться в аптеках.

    С весны в России проблемы с препаратами на основе «Леводопы» испытывают пациенты с болезнью Паркинсона — около 70% из них требуются эти лекарства, однако его основные поставщики (израильская Teva — производитель «Леводопы»/«Бенсеразид»-«Тева» и швейцарская La Roche –– «Мадопар», тоже «Леводопа»+«Бенсеразид») вывели свои препараты с рынка из-за российской методики ценообразования — экономически невыгодной. Однако в середине декабря ожидается поставка препарата «Леводопа»+«Карбидопа» под торговым названием «Наком» от компании «Новартис-Нева». В Петербург его должны поставить до 20 декабря.

    Препарата «Леводопа»+«Бенсеразид» пока нет, но к концу декабря, сообщают в комитете по здравоохранению, ожидается выпуск этого лекарства компанией «Канонфарма» в дозировке 250+50 мг.

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    Комментарии 1

    мехвод БЖРК06 Дек 2022 в 17:02
    вот же твари эти большая фарма - такие ценники ломят, уму нерастяжимо...
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