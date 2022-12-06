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    «Отчаянного парня» Марсика после дня на дереве в Волхове доставали краном

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    Предоставлено 47news

    Целую спасательную операцию пришлось организовать сотрудникам МЧС и ЖКХ в Волховском районе Ленобласти, чтобы достать с дерева домашнего кота по кличке Марсик. Он улизнул из квартиры, пока там шел ремонт, а хозяйка была в роддоме.

    Операция по спасению кота развернулась возле одного из домов на улице Ломоносова в Волхове вечером 5 декабря, рассказал 47News 6 декабря глава администрации Волховского района Алексей Брицун. Домашний кот Марсик сбежал от хозяев и забрался на дерево, засев на уровне четвертого этажа. Снимали его с высоты при помощи крана-манипулятора.

    Видео: «Подслушано Волхов»

    По словам Алисы, родственницы хозяйки кота, в хозяйской квартире сейчас идет ремонт, и Марсик сбежал под шумок. «В эту квартиру переезжает сын, сейчас здесь идет ремонт. Сын работает сутками, а жена в роддоме, и кот два дня назад улизнул, пока здесь были рабочие. Мы искали, думали, может, в подвал залез, холодно все-таки, а вчера услышали из квартиры «мяу-мяу». Выглянули в окно, он сидит на дереве на уровне четвертого этажа!» — рассказала женщина.

    Сначала на место вызвали МЧС, но при виде спасателей кот испугался и залез еще выше. К делу подключился глава района. К вечеру приехали сотрудники ЖКХ, которые уже с помощью крана спасли питомца и вернули домой. По словам Алисы, к концу дня кот даже мяукать перестал. «Он бы, наверное, замерз бы так. Еще налетели вороны, штук восемь, окружили его», — поделилась она, добавив, что Марсик — отчаянный парень и часто убегал, однажды вывалился с четвертого этажа, увидев птиц в окне, но даже не ушибся. Но такой экстремальный побег у него был впервые.

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