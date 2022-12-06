В Госдуме хотят дать право женщинам работать пожарными и водолазами

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект, разрешающий женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также в нефтехимической, добывающей и металлургической промышленности. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся у них документ.



Законопроект предлагает признать утратившей силу статью 253 ТК РФ, который запрещает женщинам трудиться там, где нужно поднимать тяжести. Ряд актов Минтруда также предлагают признать устаревшими. Например, приказ министерства об утверждении перечня мест с вредными и опасными условиями труда, на которые нельзя принимать женщин. Это подземные и горные работы, черная металлургия и так далее.