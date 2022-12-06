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    В Госдуме хотят дать право женщинам работать пожарными и водолазами

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    11 комментариев

    Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект, разрешающий женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также в нефтехимической, добывающей и металлургической промышленности. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся у них документ.

    Законопроект предлагает признать утратившей силу статью 253 ТК РФ, который запрещает женщинам трудиться там, где нужно поднимать тяжести. Ряд актов Минтруда также предлагают признать устаревшими. Например, приказ министерства об утверждении перечня мест с вредными и опасными условиями труда, на которые нельзя принимать женщин. Это подземные и горные работы, черная металлургия и так далее.

    Проект будет внесен в Госдуму во вторник.

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    Комментарии 11

    26634436206 Дек 2022 в 15:49
    Заботятся о людЯх... Валежник разрешили собирать. Вот и шпалы женщинам класть теперя можно. Надо еще разрешить стоять под стрелой и влезать, где убьёт.
    +3−0
    SERGEY11106 Дек 2022 в 15:42
    Тихо плещется вода в стенках унитаза - вспоминаем иногда Машу водолаза .
    +3−1
    Две монеты06 Дек 2022 в 15:27
    Женщинам в РФ запрещено пилотировать самолёты и вертолёты, где есть кто-нибудь или что-нибудь кроме них самих, быть капитанами (вкл. речные пароходики), машинистами поездов дальнего следования. По современным меркам это дичь, даже в исламских странах, где права женщин чуть выше плинтуса, есть женщины-пилоты гражданской авиации и женщины-капитаны, но им запрещено летать в Россию и/или над Россией.
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