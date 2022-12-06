Два перекрестка на Луначарского ограничат на месяц, а кусок проспекта Обуховской Обороны — на день

Ремонт трамвайных путей, реконструкция светофоров и прокладка коммуникаций с 8 декабря изменит схему движения транспорта в трех районах Петербурга: Калининском, Невском и Выборгском. Об этом 6 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
На проспекте Луначарского в течение месяца будут реконструировать светофоры на двух перекрестках. В связи с этим до 7 января 2023 года ограничат движение на пересечении с улицей Руставели и до 9 января — на перекрестке с Гражданским проспектом.
С 8 декабря до 1 января на проспекте Обуховской Обороны будут ремонтировать трамвайные пути на участке от Рабфаковской улицы до Шлиссельбургского проспекта. Из-за работ 8 декабря будет ограничен проезд по самому проспекту от Рабфаковской до Шлиссельбургского, и на весь указанный срок — по Мурзинской улице у проспекта Обуховской Обороны.
С 8 по 12 декабря для проезда перекроют Ярославский проспект у улицы Сергея Марго. На Ярославском, Удельном, Костромском проспектах и улице Сергея Марго до 20 декабря ведется строительство газопровода. Объехать перекрытие можно будет по Олонецкой и Мышкинской улицам, Костромскому проспекту и Громовской улице.
На Большой Озерной улице до 5 января будут прокладывать водопровод. В связи с этим с 8 по 21 декабря закроют движение по участку от Малой Озерной улицы до дома 40 по Большой Озерной улице. Объезд предусмотрен по улице Кольцова.