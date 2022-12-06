Два перекрестка на Луначарского ограничат на месяц, а кусок проспекта Обуховской Обороны — на день

Ремонт трамвайных путей, реконструкция светофоров и прокладка коммуникаций с 8 декабря изменит схему движения транспорта в трех районах Петербурга: Калининском, Невском и Выборгском. Об этом 6 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



На проспекте Луначарского в течение месяца будут реконструировать светофоры на двух перекрестках. В связи с этим до 7 января 2023 года ограничат движение на пересечении с улицей Руставели и до 9 января — на перекрестке с Гражданским проспектом.