Всё, что вы хотели узнать о кубсатах, расскажет космонавт

К наноспутникам относятся объекты от 1 до 10 кг весом. Их назначение — образовательные, научные и технологические эксперименты, но главная цель, как поясняют, — приблизить космос к школьникам и студентам. Например, в числе заданий проекта Space-Пи для тех, кому 12–14 лет, есть такое: подготовить концепцию полета на Луну, Марс или к окраинам Солнечной системы. При этом «необходимо обосновать цели полета, проанализировать возможности и подтвердить свои доводы». Тем, кому 15–18 лет, предложено придумать задачи для наноспутников. «Понятно, что школьник не может создать космический аппарат, нужно иметь слишком много навыков. Но он может предложить свои идеи», — говорит руководитель проекта малых космических аппаратов в группе компаний «Геоскан», член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Александр Хохлов. Рассматривается даже возможность стажировок школьных команд в компаниях, которые делают кубсаты.

