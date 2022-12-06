Всё, что вы хотели узнать о кубсатах, расскажет космонавт

В августе на орбиту одновременно было выведено рекордное для ракетно-космической отрасли России количество спутников — 16. Зачем это понадобилось, расскажут 8 декабря в библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 12+
«Вчера, в XX веке, мы всей страной запустили первый искусственный спутник Земли. Сегодня, в XXI веке, у тебя есть возможность запустить на орбиту свой наноспутник — кубсат!» — говорится на сайте проекта Space-Пи.
К наноспутникам относятся объекты от 1 до 10 кг весом. Их назначение — образовательные, научные и технологические эксперименты, но главная цель, как поясняют, — приблизить космос к школьникам и студентам. Например, в числе заданий проекта Space-Пи для тех, кому 12–14 лет, есть такое: подготовить концепцию полета на Луну, Марс или к окраинам Солнечной системы. При этом «необходимо обосновать цели полета, проанализировать возможности и подтвердить свои доводы». Тем, кому 15–18 лет, предложено придумать задачи для наноспутников. «Понятно, что школьник не может создать космический аппарат, нужно иметь слишком много навыков. Но он может предложить свои идеи», — говорит руководитель проекта малых космических аппаратов в группе компаний «Геоскан», член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Александр Хохлов. Рассматривается даже возможность стажировок школьных команд в компаниях, которые делают кубсаты.
Подробности Александр Хохлов расскажет на лекции «Проект Space-Пи — образовательные спутники на орбите» 8 декабря в библиотеке «Планетарий 1» на Обводном канале. Подробности и регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.
Александра Шеромова