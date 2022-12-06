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    Грузовик с креозотом перевернулся в Красноярском крае: на дорогу вылилось 200 л опасной жидкости

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    1 комментарий
    Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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    Автоцистерна с опасным грузом попала в серьезное ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае. В результате произошла утечка и крупный разлив креозота.

    Авария случилась на 1068-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Иланском районе, сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика Scania, следуя со стороны Красноярска в направлении поселка Нижняя Пойма, не справился с управлением, и прицеп-цистерна опрокинулся на проезжую часть.

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    Машина перевозила опасный груз — креозот. В результате ДТП цистерна была повреждена, и на дорогу вылилось около 200 литров этой жидкости. Водитель грузовика получил травмы. Мужчине оказали медицинскую помощь. На участке трассы организовали реверсивное движение.

    Креозот — это воспламеняющаяся маслянистая жидкость, которую получают из древесного и каменноугольного дёгтя. Им, к примеру, обрабатывают деревянные железнодорожные шпалы. Креозот обладает сильным запахом и жгучим вкусом. Он опасен для здоровья и является сильным канцерогеном, а его пары токсичны. Именно поэтому крайне не рекомендуется использовать списанные шпалы в хозяйстве и постройках: можно перестать чувствовать их запах, но ядовитые пары никуда не денутся. При попадании в почву и грунтовые воды креозот наносит вред экологии.

    Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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    Комментарии 1

    Две монеты06 Дек 2022 в 13:40
    "Именно поэтому крайне не рекомендуется использовать списанные шпалы" -- согласен, именно поэтому от деревянных шпал отказываются в пользу железобетонных, которые хоть и дороже, но менее опасны для здоровья человека и окружающей среды. Но это в странах, где жизнь человека стоит дороже одной Лады-Калина.
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