Грузовик с креозотом перевернулся в Красноярском крае: на дорогу вылилось 200 л опасной жидкости

Автоцистерна с опасным грузом попала в серьезное ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае. В результате произошла утечка и крупный разлив креозота.

Авария случилась на 1068-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Иланском районе, сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика Scania, следуя со стороны Красноярска в направлении поселка Нижняя Пойма, не справился с управлением, и прицеп-цистерна опрокинулся на проезжую часть.