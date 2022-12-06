Экс-сотруднице ФСИН из Петербурга пришлось поплатиться за вымогательство взятки

Петроградский райсуд Петербурга огласил приговор экс-сотруднице ФСИН, которая вымогала взятку за незаконное бездействие. Она получила приличный штраф и запрет занимать должности на госслужбе.
О подробностях дела 6 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Екатерина работала инспектором филиала УФСИН по Петроградскому району. Однажды у нее возник план обогащения — с помощью вымогательства взятки у фигурантки, которая находилась под домашним арестом. Инспектор якобы фиксировала, что женщина нарушает график прогулок, и угрожала сообщить об этом в следственный орган, чтобы фигурантку арестовали. Этого можно было избежать за небольшое вознаграждение — и Екатерина получала его по январь 2022-го, в целом — 27 тысяч рублей.
Вину Екатерина признала. Ей назначили штраф в 2 миллиона рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на 8 лет. Учли и время содержания под стражей и домашним арестом, поэтому штраф снизили до 1,2 миллиона.