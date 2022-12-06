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    В Москве арестован экс-помощник главы ведомства, регулирующего алкогольный рынок

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    2 комментария

    В Москве арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Михаил Терещенко. Его обвиняют в покушении на взятку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), он арестован и содержится в столичном СИЗО № 5. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

    Собеседник агентства уточняет, что Терещенко арестовали по делу, возбужденному ещё в октябре прошлого года. Ранее он трудился помощником на «общественных началах» у действующего главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина. Свою вину Терещенко, по словам источника, признал и сотрудничает со следствием.

    «Фонтанка» рассказывала, что предыдущий глава РАР Игорь Чуян был задержан по линии Интерпола в Черногории. Его подозревают в многомиллионных финансовых махинациях.

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    Комментарии 2

    wbons06 Дек 2022 в 13:34
    губит людей не пиво !
    +0−0
    Avs715306 Дек 2022 в 12:42
    Вы арестованы!
    А пистолетик-то твой где?
    Тогда задержаны
    (С)
    +0−0
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