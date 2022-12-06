В Москве арестован экс-помощник главы ведомства, регулирующего алкогольный рынок

В Москве арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Михаил Терещенко. Его обвиняют в покушении на взятку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), он арестован и содержится в столичном СИЗО № 5. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.



Собеседник агентства уточняет, что Терещенко арестовали по делу, возбужденному ещё в октябре прошлого года. Ранее он трудился помощником на «общественных началах» у действующего главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина. Свою вину Терещенко, по словам источника, признал и сотрудничает со следствием.

