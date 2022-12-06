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    Наука

    Открыт новый вид динозавров. На видео — малыш спит, как котик, и гоняет «птицу»

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    1 комментарий
    Фото: CONICET
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    Палеонтологи открыли новый вид анкилозавров, обитавших на Земле 70 млн назад. Это были относительно небольшие животные, четвероногие и с панцирем по всей длине. Они жили на территории нынешней Аргентины. Об этом сообщил 5 декабря Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET). Вот как, предположительно, выглядели эти животные.

    «Новое исследование учеными из CONICET костей, обнаруженных у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 млн лет назад», — говорится в сообщении.

    Кости находили в районе Салитраль-Морено с 1980-х годов, и их оказалось достаточно, чтобы понять, что это новый вид, хотя собрать полный скелет так и не получилось. Анкилозавры часто попадаются в Северном полушарии, а в Южном — очень редко. Это травоядное животное. Новый вид назвали Patagopelta cristata в честь места, где его нашли. Ящер был «всего» 2–3 метра в длину, то есть примерно вдвое меньше других анкилозавров. В те времена Северная Патагония являла собой группу островов, на которых, возможно, не хватало еды, и поэтому выживали только относительно небольшие звери.

    Фото: CONICET

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    Комментарии 1

    triton197706 Дек 2022 в 13:09
    Ничего видео, познавательное, но в плане зрелищности и качества видео-эффектов во многих современных компоиграх с участием досторических существ имеется куда эффектнее)
    +0−0
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