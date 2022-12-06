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    «Полицейский разворот, пистолет к голове». Странный дорожный конфликт на юге Петербурга был да сплыл

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    4 комментария

    Дорожный конфликт с неясными обстоятельствами произошёл утром 6 декабря в Московском районе Петербурга. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Сообщение очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» выглядит более чем интригующе: «Задержание КАМАЗа, полицейский разворот со встречки, пистолет к виску водителя!»

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Фонтанка» выяснила некоторые подробности. Это произошло на улице Орджоникидзе около 10:25. По предварительным данным, в полицию поступило сообщение от гражданина о конфликте, в ходе которого неизвестные начали угрожать ему и приставили пистолет к шее. А затем поступило второе заявление, в котором сказано, что ничего не было и гражданин ни к кому претензий не имеет.

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    Комментарии 4

    Анвит06 Дек 2022 в 14:06
    Классное видео ! На нём НИЧЕГО НЕТ !!!
    +0−0
    Maik506 Дек 2022 в 12:00
    Содержательное видео. Покороче можно?
    +6−1
    funtanka06 Дек 2022 в 11:48
    Товарища за ложный донос на нары. Отвлекли полицию от важных дел.
    +3−1
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