«Полицейский разворот, пистолет к голове». Странный дорожный конфликт на юге Петербурга был да сплыл

Дорожный конфликт с неясными обстоятельствами произошёл утром 6 декабря в Московском районе Петербурга. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сообщение очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» выглядит более чем интригующе: «Задержание КАМАЗа, полицейский разворот со встречки, пистолет к виску водителя!»
«Фонтанка» выяснила некоторые подробности. Это произошло на улице Орджоникидзе около 10:25. По предварительным данным, в полицию поступило сообщение от гражданина о конфликте, в ходе которого неизвестные начали угрожать ему и приставили пистолет к шее. А затем поступило второе заявление, в котором сказано, что ничего не было и гражданин ни к кому претензий не имеет.