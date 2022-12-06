В Ленобласти похоронили военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации на Украине

В Приозерском районе Ленобласти похоронили военнослужащего, погибшего во время специальной операции на Украине. Об этом 6 декабря сообщает 47news, ссылаясь на главу местной администрации Александра Соклакова.
Церемония прощания с 25-летним старшим лейтенантом Виктором Масловым прошла 4 декабря в посёлке Сапёрный.
Маслов родился в Ромашкинском поселении, учился в Шумиловской средней общеобразовательной школе, а после окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию.
Соболезнования его родным и близким выразили как в администрации Приозерского района, так и губернатор Александр Дрозденко.