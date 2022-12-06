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    Боевые действия на Украине

    В Ленобласти похоронили военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации на Украине

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    В Приозерском районе Ленобласти похоронили военнослужащего, погибшего во время специальной операции на Украине. Об этом 6 декабря сообщает 47news, ссылаясь на главу местной администрации Александра Соклакова.

    Церемония прощания с 25-летним старшим лейтенантом Виктором Масловым прошла 4 декабря в посёлке Сапёрный.

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    Маслов родился в Ромашкинском поселении, учился в Шумиловской средней общеобразовательной школе, а после окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию.

    Соболезнования его родным и близким выразили как в администрации Приозерского района, так и губернатор Александр Дрозденко.

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