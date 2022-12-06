Петербургская прокуратура заблокировала сайты, копирующие МРЭО

Прокуратура Кировского района Петербурга в ходе мониторинга Сети обнаружила интернет-сайты с информацией о предоставлении услуг посредников при постановке транспортного средства на учет. Порталы при этом копировали оформление страниц МРЭО. Ведомство потребовало заблокировать их через суд.



«Создатели ресурсов намеренно копируют оформление сайтов органов госвласти и Госавтоинспекции, надеясь повысить к себе доверие и ввести посетителей сайтов в заблуждение относительно официального статуса предлагаемых услуг, создавая предпосылки для противоправного поведения», — отмечает пресс-служба прокуратуры Петербурга 6 декабря.