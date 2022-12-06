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    Петербургская прокуратура заблокировала сайты, копирующие МРЭО

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    2 комментария

    Прокуратура Кировского района Петербурга в ходе мониторинга Сети обнаружила интернет-сайты с информацией о предоставлении услуг посредников при постановке транспортного средства на учет. Порталы при этом копировали оформление страниц МРЭО. Ведомство потребовало заблокировать их через суд.

    «Создатели ресурсов намеренно копируют оформление сайтов органов госвласти и Госавтоинспекции, надеясь повысить к себе доверие и ввести посетителей сайтов в заблуждение относительно официального статуса предлагаемых услуг, создавая предпосылки для противоправного поведения», — отмечает пресс-служба прокуратуры Петербурга 6 декабря.

    Районный прокурор обратился в суд с требованием признать информацию на сайтах-копиях запрещенной к распространению на территории России. Суд требования удовлетворил, постановив заблокировать доступ к сайтам.

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    Комментарии 2

    aleks56706 Дек 2022 в 12:20
    Всего лишь заблокировали..
    Мошенники опять не наказаны, никого не посадили.
    Пока не начнут сажать, преступления будут продолжаться.
    Заодно пятую колонну олигархов посадить, а деньги конфисковать. Врагов России меньше будет.
    +1−0
    Карабас Барабас06 Дек 2022 в 11:30
    А кроме "мониторинга" сети, прокуратура что то ещё в состоянии делать?
    +0−0
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