В Петербурге назвали победителей фотоконкурса «Взгляды» о жизни людей с инвалидностью

Подведены итоги Международного фотоконкурса «Взгляды», который уже в 16 раз провела Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Торжественная церемония награждения победителей и номинантов состоялась в Медиацентре Новой сцены Александринского театра. В фойе гости мероприятия смогли увидеть выставку лучших фоторабот конкурса этого года.



Фотоконкурс «Взгляды» традиционно предлагает любителям и профессионалам фотографии обратиться к жизни человека с инвалидностью в современном обществе, главные герои снимков — люди с особыми потребностями из разных городов, регионов и стран.



«У всех героев разные профессии, увлечения и мечты, среди них — дети и взрослые, спортсмены и актеры, заботливые родители и озорные малыши. Каждая работа рассказывает неповторимую историю и предлагает гостям экспозиции взглянуть на мир под другим углом — увидеть тех, кто чем-то отличается от других, но умеет видеть в мире красоту, испытывать радость и просто стремится быть счастливым», — рассказали организаторы.



В этот раз на суд жюри поступило почти 800 снимков от профессиональных фотографов и фотолюбителей из разных регионов России и зарубежных стран. Своими фотографиями поделились авторы из Молдовы, Белоруссии, Украины, Сербии, Германии и Испании. В этом году фотоконкурс впервые проходил в двух номинациях: профессиональная и любительская фотография. Выбор номинации участники определяли самостоятельно, исходя из своих знаний и навыков.



В итоговую экспозицию вошли всего 55 фоторабот, отобранных по итогам голосования жюри и выбора номинантов от специальных партнеров. Во время приема заявок у самих участников была возможность голосовать за работы друг друга на сайте — по наибольшему количеству голосов определился победитель в номинации «онлайн-голосование».

«Человек-амфибия». Михаил Синицин, Москва. 1-ое место в номинации «Профессиональная фотография» Фото: предоставлено ГАООРДИ «Вперёд к мечте». Елена Игнатьева, Санкт-Петербург. 2-ое место в номинации «Профессиональная фотография» Фото: предоставлено ГАООРДИ Фото: предоставлено ГАООРДИ Поделиться Поделиться





В номинации «Профессиональная фотография» первое место заняла работа «Человек-амфибия» Михаила Синицина из Москвы. Второе место досталось петербурженке Елене Игнатьевой за снимок «Вперёд к мечте». Третье у Алексея Белкина из подмосковного Подольска за работу «Любовь к жизни». Среди любителей места распределились следующим образом: первое за фотографию «Победитель!» у Людмилы Еленчевой из Петербурга, второе также у петербурженки Натальи Ксенофонтовой за работу «Есть воля — есть человек», третье — у Юрия Назырова из Иркутска за работу «Steyer».



«Мы уверены, что фотография может быть прекрасным инструментом в работе некоммерческой организации или благотворительного фонда, — отмечает координатор фотоконкурса Анастасия Чертунина. — С помощью фотоснимков мы можем рассказывать истории своих подопечных, показывать зрителям, что герои фотографий наших авторов красивы, сильны духом и способны вдохновлять своим примером окружающих. И мы, и фотографы видим, как меняется отношение общества к людям с инвалидностью — и это важный результат нашей общей работы. Количество снимков, которое мы получаем сегодня, говорит о неподдельном интересе современных авторов к жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. А это значит, что фотоконкурс «Взгляды» продолжится и нас ждут ещё многие выставки, фестивали и дружеские встречи».

