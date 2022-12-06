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    В Петербурге задержали торговцев «аптечными наркотиками». Они возили препараты из Москвы

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    В Петербурге задержали участников организованной группы, которые торговали «аптечными наркотиками». Об этом 6 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Во главе нелегальной группы оказались двое братьев из Краснодарского края 39 и 42 лет. Им помогали 45-летний оптовый продавец и трое закладчиков: 41, 43 и 45 лет.

    Полицейские выяснили, что злоумышленники торговали двумя сильнодействующими препаратами, которые покупали в аптеках Москвы по поддельным рецептам. Затем товар перевозили в Петербург.

    Во время обысков по местам проживания участников группы нашли и изъяли около 1,5 тыс. флаконов и 1000 таблеток одного сильнодействующего медикамента, а также 168 капсул другого. Там же обнаружили электронные весы, упаковочный материал, мобильные, банковские карты и блокноты с записями о выручке от продажи.

    В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по первой и третьей частям 234-й статьи УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). Фигурантов заключили под стражу.

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    Комментарии 1

    RR_197806 Дек 2022 в 11:26
    В солнечный Магадан на 25 лет.
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