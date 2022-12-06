В Петербурге задержали торговцев «аптечными наркотиками». Они возили препараты из Москвы

В Петербурге задержали участников организованной группы, которые торговали «аптечными наркотиками». Об этом 6 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во главе нелегальной группы оказались двое братьев из Краснодарского края 39 и 42 лет. Им помогали 45-летний оптовый продавец и трое закладчиков: 41, 43 и 45 лет.

Полицейские выяснили, что злоумышленники торговали двумя сильнодействующими препаратами, которые покупали в аптеках Москвы по поддельным рецептам. Затем товар перевозили в Петербург.

Во время обысков по местам проживания участников группы нашли и изъяли около 1,5 тыс. флаконов и 1000 таблеток одного сильнодействующего медикамента, а также 168 капсул другого. Там же обнаружили электронные весы, упаковочный материал, мобильные, банковские карты и блокноты с записями о выручке от продажи.



В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по первой и третьей частям 234-й статьи УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). Фигурантов заключили под стражу.

