Найти своих волшебников. Пятимесячному малышу требуется жизненно важная операция

Тео появился на свет с большим невусом на лице. Это новообразование доброкачественное, но оно в любой момент может переродиться в меланому. Поэтому врачи настаивают на скорейшей операции по удалению невуса. Только лечение платное.

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Тео Масленников, 5 месяцев.

Врождённый гигантский невус лица.

Требуются операции. Стоимость 1 442 700 руб.

Тео Масленников родился с огромным тёмно-бурым пятном на лице. Родители и врачи думали, что это гематома, так как роды были очень тяжелыми. Но вскоре после выписки мама с младенцем на руках уже сидела на приёме у онколога, с ужасом слушала диагноз врача и мрачные перспективы для своего сына.



У малыша диагностировали гигантский невус. Это врождённая патология кожи. Сам по себе невус доброкачественный, но это «дремлющий убийца». Главная опасность в том, что в любой момент, даже от самого незначительного воздействия, он может переродиться в рак кожи. Меланома развивается стремительно, даёт метастазы почти во все внутренние органы и ткани. Этот вид онкозаболевания очень плохо поддаётся лечению.



Именно поэтому невусы рекомендуют как можно скорее удалять. Но в случае с Тео сделать это очень сложно. Пятно расположено крайне неудачно. Веки, часть лба и носа, щеки — самые чувствительные части лица. Здесь много сосудов, нервных окончаний, мышц, отвечающих за мимику.

Специалисты с необходимым опытом, современными методиками и оборудованием есть в одной из клиник Санкт-Петербурга. Здесь подобные операции успешно проводят уже несколько лет. Тео удалось попасть на обследование к врачам. Для малыша составили план лечения: понадобится всего четыре этапа с перерывами по полгода между ними. Таким образом, уже к трём годам опасное новообразование можно будет убрать полностью. А благодаря технике пересадки кожи шрамы буду практически незаметны.



К сожалению, такое лечение небесплатно. Стоимость всех этапов — 1 442 700 рублей. Для семьи Тео деньги неподъёмные. За помощью семья мальчика обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

История Тео очень похожа на историю американской девочки Луны. Малышку также лечили в России, а операции помог оплатить неизвестный меценат. Для Тео таким меценатом может стать каждый.

