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    Зубная боль на 2 кг взрывчатки. Полиция Петербурга справилась лучше стоматологов

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    В Красногвардейском районе ночью проверяли дом после звонка мужчины с зубной болью.

    39-летний житель Апрельской улицы не мог уснуть накануне ночью из-за зубной боли, стало известно «Фонтанке» 6 декабря. Он пытался попасть на прием к стоматологу, но якобы получил отказ. Принимая вместо обезболивающих алкоголь, мужчина дошел до того, чтобы около часа ночи набрать 112 и сообщить, что дом заминирован 2 кг тротила.

    Сотрудники полиции проверили здание, но ничего взрывоопасного не нашли. Зато нашли звонившего, и вместо стоматологического кресла терпеть боль ему пришлось в камере.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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