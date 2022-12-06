Зубная боль на 2 кг взрывчатки. Полиция Петербурга справилась лучше стоматологов

В Красногвардейском районе ночью проверяли дом после звонка мужчины с зубной болью.



39-летний житель Апрельской улицы не мог уснуть накануне ночью из-за зубной боли, стало известно «Фонтанке» 6 декабря. Он пытался попасть на прием к стоматологу, но якобы получил отказ. Принимая вместо обезболивающих алкоголь, мужчина дошел до того, чтобы около часа ночи набрать 112 и сообщить, что дом заминирован 2 кг тротила.



Сотрудники полиции проверили здание, но ничего взрывоопасного не нашли. Зато нашли звонившего, и вместо стоматологического кресла терпеть боль ему пришлось в камере.

