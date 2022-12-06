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    Годовалый мальчик оказался в реанимации после благоустройства комнаты в общежитии в Петербурге

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    Ребенка, которому через месяц должно исполниться два года, привезли в крайне тяжелом состоянии в больницу из общежития на Васильевском острове.

    Скорую на Наличную улицу вызвали накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. Мальчика с травмами головы увезли в детскую городскую больницу № 19, где сразу же поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, повреждения малыш получил во время установки стиральной машины в ванную: на него упала незакрепленная дверь.

    Семья у мальчика полная и благополучная. Мама пока в декретном отпуске, отец — преподаватель одного из вузов города.

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