Годовалый мальчик оказался в реанимации после благоустройства комнаты в общежитии в Петербурге

Ребенка, которому через месяц должно исполниться два года, привезли в крайне тяжелом состоянии в больницу из общежития на Васильевском острове.



Скорую на Наличную улицу вызвали накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. Мальчика с травмами головы увезли в детскую городскую больницу № 19 , где сразу же поместили в реанимацию.

По предварительной информации, повреждения малыш получил во время установки стиральной машины в ванную: на него упала незакрепленная дверь.

