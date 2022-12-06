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    Смертельное ДТП на Ям-Ижорском шоссе: «Ниссан» протаранил «Ленд Крузер» в лоб

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    4 комментария

    Водитель погиб при попытке обогнать машину в Пушкинском районе Петербурга. При этом ПДД он не нарушил. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 декабря.

    ДТП произошло вчера около 9:20 на 6-м километре Ям-Ижорского шоссе. По предварительной версии, водитель «Ниссана Альмеры» пошёл на обгон на участке, где это разрешено, и на встречной полосе врезался в «Тойоту Ленд Крузер».

    Водитель «Ниссана» погиб на месте. Ему было 48 лет, он жил в посёлке Красный Бор. В этом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Машина принадлежит его родственнику.

    «Ленд Крузером» управлял, по данным «Фонтанки», 63-летний петербуржец. У него за год 15 штрафов. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что он получил множество ушибов. Также там отмечают, что водитель «Ниссана», судя по всему, не был пристёгнут, потому что ремень застёгнут на сиденье.

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    Комментарии 4

    Evgeniy Opel_Reshetov06 Дек 2022 в 09:46
    Он мог не нарушить только в том случае, если крузак летел за 200 км/час. И то сомнительно.
    +0−0
    42675337806 Дек 2022 в 09:42
    "ремень был застегнут на сиденье"
    ну вот и очередная закономерность лауреата премии Дарвина
    +2−0
    4ерТ06 Дек 2022 в 09:33
    Что за бред? Как это он ПДД не нарушил??? Автор, изучите 11-ый раздел ПДД:
    "11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения."
    +6−0
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