Смертельное ДТП на Ям-Ижорском шоссе: «Ниссан» протаранил «Ленд Крузер» в лоб

Водитель погиб при попытке обогнать машину в Пушкинском районе Петербурга. При этом ПДД он не нарушил. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 декабря.
ДТП произошло вчера около 9:20 на 6-м километре Ям-Ижорского шоссе. По предварительной версии, водитель «Ниссана Альмеры» пошёл на обгон на участке, где это разрешено, и на встречной полосе врезался в «Тойоту Ленд Крузер».
Водитель «Ниссана» погиб на месте. Ему было 48 лет, он жил в посёлке Красный Бор. В этом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Машина принадлежит его родственнику.
«Ленд Крузером» управлял, по данным «Фонтанки», 63-летний петербуржец. У него за год 15 штрафов. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что он получил множество ушибов. Также там отмечают, что водитель «Ниссана», судя по всему, не был пристёгнут, потому что ремень застёгнут на сиденье.