Петербуржец с пистолетом расчищал дорогу от рабочих в Кронштадте

Водитель «Киа» может теперь два дня никуда не торопиться после конфликта с дорожными рабочими в Кронштадте (Петербург).



Его автомобиль попал в затор накануне около половины третьего дня на Цитадельском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. На трассе в Кронштадте сейчас идут ремонтные работы и движение там ограничено. 44-летний автолюбитель высказал свои претензии прорабу, руководившему процессом. Там, по предварительной информации, было и о нарушении техники безопасности его подчиненными, и про сложности проезда. Конфликт набирал обороты, и водитель выстрелил из газового пистолета в оппонента.