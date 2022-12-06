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    Петербуржец с пистолетом расчищал дорогу от рабочих в Кронштадте

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    5 комментариев

    Водитель «Киа» может теперь два дня никуда не торопиться после конфликта с дорожными рабочими в Кронштадте (Петербург).

    Его автомобиль попал в затор накануне около половины третьего дня на Цитадельском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. На трассе в Кронштадте сейчас идут ремонтные работы и движение там ограничено. 44-летний автолюбитель высказал свои претензии прорабу, руководившему процессом. Там, по предварительной информации, было и о нарушении техники безопасности его подчиненными, и про сложности проезда. Конфликт набирал обороты, и водитель выстрелил из газового пистолета в оппонента.

    Пострадавшего, 44-летнего прораба, увезли в глазной травмпункт с термическим ожогом глаз. А эмоционального водителя — в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина задержан на двое суток.

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    Комментарии 5

    ***_12306 Дек 2022 в 10:01
    Полицай?
    +0−0
    Совесть Нации06 Дек 2022 в 09:33
    На бахмутский фронт этого штурмовика
    +1−0
    Nerevar06 Дек 2022 в 09:32
    Если бы он в рукопашную пошёл на них, то и не было бы преступления. А ответ полиции был бы стандартным “когда убьют, тогда и приходите”. У полиции бомбит на любое оружие, поэтому и шьют хулиганку.
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