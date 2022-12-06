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    Первый в мире банкомат, в котором можно снять золото, заработал в Индии

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    3 комментария

    Банкомат, в котором можно получить золото, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабад (штат Теленгана). Устройство принимает дебетовые и кредитные пластиковые карты, а выдаёт монеты. Об этом сообщает 6 декабря издание The Economic Times.

    По данным газеты, это первый такой банкомат не только в Индии, но и в мире. Технологию разработала индийская компания Goldsikka Pvt Ltd, торгующая слитками (зарегистрирована 4 года назад). Она собирается установить 3 тысячи таких устройств в Индии и выйти на мировой рынок.

    Банкомат вмещает 5 килограммов монет из 24-каратного золота. Их восемь видов — от 0,5 грамма до 100 граммов. Цена на золото обновляется в режиме реального времени — в соответствии с котировками на Лондонской бирже. Аппарат оборудован сложной системой защиты от взломов, в частности, связью с полицией. Он начал работать 3 декабря, в первый день его услугами воспользовались 20 человек.

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    Комментарии 3

    28022123306 Дек 2022 в 10:50
    Такие автоматы уже больше года работают в Москве и Санкт-Петербурге. Они могут продавать инвестиционные слитки и монеты, а также выкупать их (плюс ювелирные изделия). Называются Золотоматы Goldex. Покопайтесь в поисковиках. У них сайт есть )))
    +0−0
    funtanka06 Дек 2022 в 09:46
    В Эмиратах такие банкоматы на каждой автобусной остановке. Странно что индусы не в курсе, они же туда миллионы отправляют чтобы небоскрёбы строить.
    +1−0
    Алик-106 Дек 2022 в 09:40
    Технарей тут мало, поэтому намекну: еще круче станет новость, что заработал банкомат, принимающий золото
    +1−0
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