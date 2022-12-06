Первый в мире банкомат, в котором можно снять золото, заработал в Индии

Банкомат, в котором можно получить золото, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабад (штат Теленгана). Устройство принимает дебетовые и кредитные пластиковые карты, а выдаёт монеты. Об этом сообщает 6 декабря издание The Economic Times.



По данным газеты, это первый такой банкомат не только в Индии, но и в мире. Технологию разработала индийская компания Goldsikka Pvt Ltd, торгующая слитками (зарегистрирована 4 года назад). Она собирается установить 3 тысячи таких устройств в Индии и выйти на мировой рынок.



Банкомат вмещает 5 килограммов монет из 24-каратного золота. Их восемь видов — от 0,5 грамма до 100 граммов. Цена на золото обновляется в режиме реального времени — в соответствии с котировками на Лондонской бирже. Аппарат оборудован сложной системой защиты от взломов, в частности, связью с полицией. Он начал работать 3 декабря, в первый день его услугами воспользовались 20 человек.

