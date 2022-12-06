Пришла «Анника» и высыпала снег. Петербург заметёт

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в Петербурге будет снег, местами сильный. Ветер умеренный. На дорогах сложная обстановка. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 3–5.

«Сегодня Северная столица окажется на периферии североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Анника» («Annika»). Выходя своим центром на север Скандинавии, он сформирует в регионе облачную погоду, пройдёт снег», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Ленинградской области, по его словам, минус 2–7 градусов. Атмосферное давление будет падать и после долгого перерыва вернётся в норму — 760 мм рт. ст.



Сегодняшняя температура — типичная для начала декабря, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 6 декабря выдалось в 1973 году, минус 20 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 11.

