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    Пришла «Анника» и высыпала снег. Петербург заметёт

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    3 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сильные осадки несёт к нам новый циклон, расположившийся над Скандинавией.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в Петербурге будет снег, местами сильный. Ветер умеренный. На дорогах сложная обстановка. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 3–5.

    «Сегодня Северная столица окажется на периферии североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Анника» («Annika»). Выходя своим центром на север Скандинавии, он сформирует в регионе облачную погоду, пройдёт снег», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, минус 2–7 градусов. Атмосферное давление будет падать и после долгого перерыва вернётся в норму — 760 мм рт. ст.

    Сегодняшняя температура — типичная для начала декабря, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 6 декабря выдалось в 1973 году, минус 20 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 11.

    В среду и четверг снегопады продолжатся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    28021774706 Дек 2022 в 09:57
    так уже 760 мм рт. ст.
    +0−0
    Глеб 23306 Дек 2022 в 09:17
    Зима нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждут …… ну а дальше сами знаете….
    +0−0
    Заливщик голосовых планок06 Дек 2022 в 08:23
    Снегопад аномальный? Количество снега нерасчетное?
    +1−1
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