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    Умер актер Юрий Дубровин, сыгравший в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»

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    Советский, российский и украинский актер Юрий Дубровин скончался в возрасте 83 лет. Об этом 5 декабря сообщает «Российская газета» без ссылки на источник. Причина смерти не уточняется.

    Юрий Дубровин снялся почти в 150 фильмах, играя в основном эпизодические роли. Среди них «Как закалялась сталь» (1973, отец Тони), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979, Ла Шене), «Батальоны просят огня» (1985, комендант станции майор Перов), «Узник замка Иф» (1988, Батистен), «Есенин» (2005, дед Есенина).

    Актер родился в 1939 году в Ряжске Рязанской области. С 1963 года работал в штате киностудии имени Довженко в Киеве, с 1979-го — служил в Киевском театре-студии киноактера. Он вернулся в Ряжск в 1999 году. В 2014 году переехал к сыну в Германию.

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