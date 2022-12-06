Стиралка за 380 тысяч, Пермь и Белоруссия в лидерах. Как выживает рынок бытовой техники

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На смену европейским брендам бытовой техники, весной хлопнувшим дверью, в Россию заходят торговые марки класса В и С. Как говорят эксперты, мировой рынок о них слышал мало или не слышал вовсе, но техника отвечает потребностям локального рынка по цене и качеству — либо цена настолько привлекательна, что требования к качеству отходят на задний план.



«Фонтанка» пробежалась по магазинам бытовой техники в Петербурге и посмотрела на ассортимент.

Признак времени — нестандартная вилка



Планшетное братство в магазине «DNS» представлено в большинстве своем китайским брендом Huawei, цены стартуют от 7,5 тысяч рублей, добираясь порой до отметки в 35 тысяч. В строю смартфонов правят бал китайские Redmi, Realme и Poco, который Xiaomi «завела» себе в виде суббренда недорогого класса. Ценник средний — старт от 9 тысяч, верхняя планка упирается в 24. У некоторых смартфонов на ценнике обозначены особенности зарядного устройства — нестандартная вилка.



Несколько моделей вожделенного «Яблока» тоже есть. Цены начинаются от 100 тысяч рублей.



— Это параллельный импорт, сборка Китай, заводы всё равно все там, цена такая из-за того, что сложности с доставкой. Apple же ушли официально. Samsung немного тоже есть — что-то параллельный импорт, вот видите, на этикетке указано «гарантия продавца», это признак. Нестандартная вилка — по той же причине, — рассказывает продавец. В отделе ноутбуков разнообразия тоже немного — преобладают тайваньские MSI, цены на которые, в зависимости от мощности и комплектации, варьируются от 50 до 150 тысяч рублей. Продавцы уверяют, что новый нераскрученный бренд даже лучше давно известного на рынке Acer — помощнее, и выбор больше. А Acer за 144 тысячи остался в магазине всего один, и вообще только под заказ.



Лучше брать что есть

Вся бытовая техника в магазине Всёсмарт на Невском, начиная от пылесосов и заканчивая зубными щетками, рождена брендом Xiaomi и его дочерними компаниями — Dream и Viomi.



— Dream и Viomi разрабатывают технологии, Xiaomi платит им за это деньги и внедряет, за счет того, что бренд не раскручен, цена немного ниже. Поэтому у них так много суббрендов. Даже внешне они похожи, — продавец демонстрирует электрочайники от Xiaomi и Viomi, друг от друга почти неотличимые, только первый стоит на тысячу рублей дороже.



— Сейчас бессмысленно, наверное, искать в магазинах остатки европейских брендов?



— Да. Во-первых, они будут втридорога, во-вторых, неизвестно, что с гарантией делать: сервисы делают только платный ремонт, заказывая оригинальные запчасти через параллельный импорт, и получается в итоге очень накладно. Поэтому лучше брать, что есть, — напутствует продавец.

Samsung из Узбекистана

Ассортимент стиральных машин в «М.Видео» поражает обилием «ушедших» брендов: в одном ряду с преобладающими турецкими Beko и китайскими Haier и Midea можно встретить южнокорейский LG, итальянский Indesit, американский Whirlpool, словенский Gorenje и даже Samsung — правда, страной происхождения машинки указан Узбекистан.



— Не удивляйтесь, многие бренды давно собирают в России — LG в Подмосковье в городе Руза, Indesit и Whirlpool в Липецке. Если вам нужен настоящий бренд, например, Bosch, вы можете заказать его в маркетплейсе, доставка три недели, но готовьтесь, что он будет стоить под 200 тысяч, — стряхнул с небес на землю продавец.

В стоимости стиральных машин — разброд и шатание: на Haier цены стартуют от 68 тысяч, Beko и Midea — вдвое дешевле, от 30; примерно так же обойдется липецкое творчество, узбекский Samsung можно купить от 50 тысяч. LG без стеснения ломит ценник от 139 тысяч и выше.

В телевизорах разброс по брендам не так бросается в глаза, как заоблачные цены: 55-дюймовый LG оценен в 125 тысяч рублей, 65-дюймовый Sony — в 145. Бьет рекорды по цене такой же по диагонали Toshiba — 199 тысяч рублей после уценки, до этого был 224. На этом фоне 43-дюймовый Samsung за 53 тысячи рублей выглядит самозванцем.



— Я в 2017-м году брал телевизор за 200 тысяч, это был флагман, а теперь рядовые модели за такую цену, — объясняет продавец.

В царстве холодильников — изобилие демократичных по цене Beko и Haier, реже встречаются белорусский «Atlant», липецкий Indesit. Все в пределах 30 — 50 тысяч по цене. Есть и мастодонты Sharp за 144 тысячи и Grundig за 75, который на заре создания был немецким, а в 2003-м перешел под турецкое крыло.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стиральные машины Miele, после того как в марте компания заявила о своем уходе с российского рынка, из масс-маркета исчезли. Но в продаже они есть: агрегат можно заказать в интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов.



— Стиралки расхватывают моментально. В наличии есть стирально-сушильные, доставка до пяти рабочих дней с промежуточного склада в Петербурге, топовая модель, 379,5 тысяч рублей. Официально ввезенных в Россию, кроме вертикальных, уже не осталось, это параллельный импорт, немецкая сборка, — сообщили в магазине Miele.

В интернет-магазине цены на технику, которая в 2021-м году продавалась по 125 тысяч рублей, стартуют от 326 тысяч.



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Кто пришел на смену мастодонтам

Как отмечают дистрибьюторы, в течение года на российский рынок вышел целый ряд брендов, ставших альтернативой сократившим предложение производителям. На смену лидерам LG и Samsung, теряющим свои доли после февраля, в большинстве категорий бытовой техники пришел китайский бренд Haier.



— Лидеры продаж в категории «холодильники» — Haier, LG, Atlant, в категории «стиральные машины» — Haier, LG, Candy, Beko, в категории телевизоры — Haier, Xiaomi, а также собственные торговые марки реселлеров. Традиционные лидеры ТВ-рынка Samsung и LG вместо 30–35 % процентов, что были у них ранее, сейчас занимают не более 5–7 % рынка, — рассказали «Фонтанке» в «Марвел-Дистрибуция».

В категории мелкой бытовой техники в продажах лидируют китайские бренды Xiaomi, Deerma, Dreame, Roborock, Tefal, Polaris, Bork, Redmond. Здесь никаких серьезных изменений после февраля не произошло, так как китайские бренды уже давно занимают лидирующие позиции.



Во встраиваемой технике падают продажи лидеров — Electrolux и Bosсh, наращивают продажи словенский Gorenje (бренд принадлежит китайской Hisense), итальянский Candy (принадлежит Haier), белорусский производитель плит Gefest, российский Weissgauff.

В категории «кондиционеры» хорошо наращивает продажи китайский бренд TCL, занимающий долю ушедших LG, Daikin, Mitsubishi.



— В сегменте смартфонов лидерами стали китайские Xiaomi и Realme, существенно усилили свои позиции и расширили выбор продукции Tecno, POCO, Infinix и ряд других брендов из Поднебесной, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Основные производители бытовой техники для российского рынка сейчас сконцентрированы в Китае, Турции, России и странах СНГ.



— Проблем с доставкой техники из Китая нет, логистические процессы налажены. Также с помощью параллельного импорта из ОАЭ или Турции везут технику ушедших из России брендов, но объемами, не достаточными для того, чтобы насытить потребности рынка, — говорят в «Марвел-Дистрибуция». Даже официально ушедшие западные бренды на российском рынке все еще есть, отмечают эксперты рынка бытовой техники: магазины либо распродают складские запасы, либо предлагают технику, ввезенную по параллельному импорту из третьих стран.



— Первые новости об уходе ведущих брендов вызвали резкий скачок спроса на их продукцию. С марта покупатели активно скупали бытовую технику, магазины фиксировали аномальные продажи. После того, как ажиотаж спал, произошло серьезное снижение продаж, но сейчас динамика изменилась на противоположную. Также стоит отметить, что после ухода западных брендов на российский рынок пришли новые азиатские бренды, такие как китайские Viomi, Chiq, TCL, — объясняют в «Марвел-Дистрибуция».

Что там с отечественными марками

Новых российских брендов бытовой техники не появилось, но тем, которые уже существуют, уход западных брендов сыграл на руку. Покупатели отдают предпочтение российской технике либо из-за цены, либо из-за того, что с ней не будет проблем в части сервисного обслуживания и гарантийного ремонта, говорят дистрибьюторы. Крупную бытовую технику для массового потребителя нерентабельно возить из-за границы, поэтому ведущие ее производители имеют производственные мощности в России.



— Заметно вырос спрос на холодильники отечественных производителей «Бирюса» и Pozis. В категории «встраиваемая техника» положительную динамику демонстрируют российские бренды Weissgauff, Maunfeld, Krona. В малой бытовой технике — Polaris, Bork, Redmond, — рассказали в «Марвел-Дистрибуция».

Продавцы бытовой техники фиксируют увеличение спроса на торговые марки из России, Беларуси и Узбекистана до 1,5–2 раз.



— В отдельно стоящих электрических и газовых плитах в штучных продажах белорусский Gefest занял первое место, российский бренд Darina (Пермский край) — второе, Flama (Краснодарский край) замкнула топ-5. В холодильниках в пятёрку наиболее востребованных брендов вошёл белорусский «Атлант» (востребован также в морозильных камерах и стиральных машинах), в топ-10 оказался Pozis (Татарстан), востребованным является также российский Kraft. В категории кухонных вытяжек в лидирующую группу традиционно входит Elikor (Калуга). В числе десяти наиболее популярных производителей телевизоров укрепился белорусский «Витязь», — говорят в «М.Видео-Эльдорадо».

В одном продавцы бытовой техники едины — перераспределение спроса, скорее, не дань изменившимся предпочтениям, а следствие изменившегося предложения. Да, ушедшие западные бренды со временем перестанут выпускать модели, ориентированные под российский рынок, правила и технические регламенты. Но это не принципиально, считают эксперты рынка бытовой техники:

— Покупали же «айфоны» с зарядками под американскую вилку? Найдем переходник и подключим. Сервис будет похуже, но кто захочет, все равно купит.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»