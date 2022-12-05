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    Владимир Путин расширил состав Госсовета

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    1 комментарий

    Состав Государственного Совета расширил президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно тексту документа, в Госсовет включены губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл, глава городского округа Самары и глава города Белогорска Амурской области.

    Из состава Госсовета исключены мэр Тюмени Роман Кухарук и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.

    Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

    Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!05 Дек 2022 в 23:41
    а за что исключили исключённых?
    +1−0
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