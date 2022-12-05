Владимир Путин расширил состав Госсовета

Состав Государственного Совета расширил президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, в Госсовет включены губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл, глава городского округа Самары и глава города Белогорска Амурской области.
Из состава Госсовета исключены мэр Тюмени Роман Кухарук и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.