Литва спросит про отношение к событиям на Украине у граждан России и Белоруссии, которые хотят получить визу

Граждане России и Белоруссии, которые обращаются за визой или видом на жительство в Литву, должны будут заполнить специальную анкету. В ней, кроме прочего, необходимо будет указать свое отношение к событиям на Украине. Об этом 5 декабря сообщил департамент миграции при МВД балтийской республики.
Вопросник должны заполнить все совершеннолетние кандидаты на получение или продление визы или ВНЖ из России и Белоруссии, цитирует департамент ТАСС.
В анкете есть вопросы об образовании, местах работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, а также требуется выразить отношения к событиям на Украине.
Нежелание заполнять анкету или же ответы не на все вопросы станут поводом отказать в рассмотрении заявления на визу или ВНЖ. Анкету могут потребовать заполнить и от граждан других стран, но не уточняется, каких именно.