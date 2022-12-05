Литва спросит про отношение к событиям на Украине у граждан России и Белоруссии, которые хотят получить визу

Граждане России и Белоруссии, которые обращаются за визой или видом на жительство в Литву, должны будут заполнить специальную анкету. В ней, кроме прочего, необходимо будет указать свое отношение к событиям на Украине. Об этом 5 декабря сообщил департамент миграции при МВД балтийской республики.

Вопросник должны заполнить все совершеннолетние кандидаты на получение или продление визы или ВНЖ из России и Белоруссии, цитирует департамент ТАСС.

В анкете есть вопросы об образовании, местах работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, а также требуется выразить отношения к событиям на Украине.