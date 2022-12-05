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    Литва спросит про отношение к событиям на Украине у граждан России и Белоруссии, которые хотят получить визу

    1988
    5 комментариев

    Граждане России и Белоруссии, которые обращаются за визой или видом на жительство в Литву, должны будут заполнить специальную анкету. В ней, кроме прочего, необходимо будет указать свое отношение к событиям на Украине. Об этом 5 декабря сообщил департамент миграции при МВД балтийской республики.

    Вопросник должны заполнить все совершеннолетние кандидаты на получение или продление визы или ВНЖ из России и Белоруссии, цитирует департамент ТАСС.

    В анкете есть вопросы об образовании, местах работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, а также требуется выразить отношения к событиям на Украине.

    Нежелание заполнять анкету или же ответы не на все вопросы станут поводом отказать в рассмотрении заявления на визу или ВНЖ. Анкету могут потребовать заполнить и от граждан других стран, но не уточняется, каких именно.

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    ЛАЙК11
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    Комментарии 5

    27449583605 Дек 2022 в 22:54
    Лично я плохо отношусь к событиям на украине. Называю войну-войной, кошу от могилизации и так далее, но еще хуже я отношусь к маленьким_но_гордым постсовкам, которые по какому-то недоразумению возомнили себя Государствами. от которых что-то реально зависит в этом мире. И уж точно не стану писать им какую-то бумажку, чтобы они оценивали мои отношения с моей страной. Без них разберемся. И да, на танк грин-кард не обязательна.
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    alex_k05 Дек 2022 в 22:23
    спрашивайте, готов ответить
    +0−0
    Диванный Эксперт05 Дек 2022 в 22:16
    Бочка варенья и ящик печенья.
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