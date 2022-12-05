В центре Краснодара горит многоэтажка. Людей эвакуируют из здания гостиницы

Крупный пожар вечером в понедельник произошёл в центре Краснодара, где загорелся ресторан в гостинице Golden Tulip на улице Суворова, 91.
Как сообщает 5 декабря городской портал 93.RU, сначала очевидцы заметили огонь с улицы — он появился вокруг небольшой закрытой террасы, под которой стояли машины. Припаркованные автомобили успели отогнать, а на место прибыли первые спасатели. Примерно за полчаса пламя охватило почти весь этаж и перекинулось выше — судя по видео, загорелись некоторые помещения над рестораном.
Очевидцы также сообщают о якобы раздающихся на месте ЧП взрывах. При этом огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:25. Площадь возгорания сейчас уточняется. В ликвидации огня задействовано 65 спасателей и 23 единицы техники Из горящего здания эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.