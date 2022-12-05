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    В центре Краснодара горит многоэтажка. Людей эвакуируют из здания гостиницы

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    Крупный пожар вечером в понедельник произошёл в центре Краснодара, где загорелся ресторан в гостинице Golden Tulip на улице Суворова, 91.

    Как сообщает 5 декабря городской портал 93.RU, сначала очевидцы заметили огонь с улицы — он появился вокруг небольшой закрытой террасы, под которой стояли машины. Припаркованные автомобили успели отогнать, а на место прибыли первые спасатели. Примерно за полчаса пламя охватило почти весь этаж и перекинулось выше — судя по видео, загорелись некоторые помещения над рестораном.

    Очевидцы также сообщают о якобы раздающихся на месте ЧП взрывах. При этом огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра.

    По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:25. Площадь возгорания сейчас уточняется. В ликвидации огня задействовано 65 спасателей и 23 единицы техники Из горящего здания эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.

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