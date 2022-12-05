В Шушарах и Парголово достроили две школы на 1925 мест

На Первомайской улице в Шушарах и на Тихоокеанской улице в Парголово появились две школы на 1925 мест — одни из крупнейших в Петербурге. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», открыть для школьников учебные заведения планируется в следующем году к началу третьей четверти.
Оба идентичных социальных объекта были возведены примерно за полтора года. Разноэтажное здание высотой 3–5 этажей состоит из учебного и учебно-оздоровительного корпусов. В учебном корпусе разместились 65 учебных классов, две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе для занятий в секциях и кружках
В учебно-оздоровительном корпусе находятся шесть физкультурно-оздоровительных залов и два бассейна — один «лягушатник» и один спортивно-оздоровительный на шесть дорожек. На пришкольной территории есть современный стадион с освещением и искусственным покрытием, футбольным полем и баскетбольной площадкой.
Честь учеников в новых школах будет заниматься в рамках внешкольного образования по специальным образовательным программам. Так, есть отделение на 49 учеников для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохраненным интеллектом. Также в обеих школах будет работать центр цифрового образования детей «IT-куб» на 48 детей от 5 до 18 лет. Здесь дети смогут получить знания из сферы информационных технологий.