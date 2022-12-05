Дипломатов на вас нет. Кто зарабатывает на бюрократической поддержке россиян за границей

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Поделиться Поделиться





Выехавшие за рубеж россияне месяцами ждут записи на простейшие бюрократические процедуры — замену загранпаспортов и нотариальное заверение документов. Консульства РФ не справляются с потоком запросов от соотечественников, а «серые» сервисные бюро задирают цены и не дают гарантий. Столкнувшись с потоком жалоб, МИД решил создать официальную сеть информационно-консультационных центров, которые обещают ускорить доступ к консульским услугам — за дополнительную плату. Точки появятся в странах с «обширной российской диаспорой» и там, где случились высылки дипломатов.



Пилотный офис «Консул Прайм» открылся в Стамбуле, говорится на сайте консульства РФ в этом городе. Он оказывает услуги оформления загранпаспортов, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и различных справок, приобретения российского гражданства, нотариального удостоверения документов. Как пояснили «Фонтанке» в департаменте информации и печати российского МИДа, аналогичный сервис также заработал в Анталье, до конца года планируется открытие филиала в Анкаре.

Возможность создавать официальные ИКЦ появилась относительно недавно — после внесения изменений в консульский устав РФ. «Данная мера позволит значительно увеличить пропускную способность консульских учреждений при неизменной штатной численности дипломатического состава, сократив время приема гражданина и длительные очереди в ожидании такого приема», — отметили в МИД.



В ведомстве признают, что в последнее время консульства уперлись в предел пропускной способности: обращений больше, чем физически могут обрабатывать дипломаты. «Только в 2022 году рабочая нагрузка на консульские учреждения в Турции по некоторым направлениям (в том числе оформление загранпаспорта, нотариальные услуги) возросла почти вдвое», — отметили в ведомстве. При этом в генеральном консульстве России в Анталье работают лишь пять дипломатов, включая генерального консула, тогда как численность российских туристов в текущем году уже превысила 3 млн человек, добавляют в МИД.



«Русские едут и едут»

Соцсети подтверждают, что россияне за границей часто сталкиваются с проблемами при совершении простейших бюрократических процедур.



Если раньше в консульства обращались туристы в экстренной ситуации (происшествие, закрытие границ, кража денег и документов и так далее), то теперь возник резкий рост спроса со стороны тех, кто перебрался за рубеж для проживания. Первая волна эмиграции случилась весной 2022 года, после начала СВО на Украине. Вторая — после объявления частичной мобилизации. По оценкам, страну покинули 600–700 тыс. россиян. Самый частый их запрос — оформление нового загранпаспорта, нотариальные услуги, помощь с апостилированием документов.



По отзывам находящихся в Турции россиян, в консульстве в Стамбуле попасть вживую на прием по срочному вопросу почти невозможно — нужна запись онлайн. Но и такую заявку подать проблематично. «Как вообще попасть на прием. Уже месяц нет мест», — сообщает один из заявителей на странице консульства «ВКонтакте». «Третий день не могу зайти на сайт и проверить порядок записи на прием. Ошибка сервера», — сообщает другой.

«Два месяца мы пытались дописаться до этого учреждения. Но на письма ответов нет. По телефону дозвонились один раз», — пишет россиянин в отзывах в «Яндексе». «Месяц уже пытаюсь записаться на приём через сайт. Как же обидно, что России не нужны собственные граждане», — сокрушается еще один заявитель. Также можно найти призывы увеличить число сотрудников. «Русские едут и едут в Турцию, а консульство с прежним штатом», — говорится в отзыве.



В Анталье россияне жалуются на технические сбои. «Заходишь на сайт, регистрируешься и вдруг узнаешь, что твой номер телефона уже используется где-то в системе и поэтому ты не можешь записаться. Сбросить связь «номер телефона — заявка» невозможно, обнулить старую заявку (владея номером и имейлом) невозможно. Я как пользователь нахожусь во фрустрации», — сообщается в одном из отзывов на «Яндексе». Другой заявитель в июле рассказывал, что не может записаться два месяца, хотя заходит на сайт каждый день. «Всё вечно занято, помощи от сотрудников консульства никакой (даже отказываются назвать свое имя), ответ один: "Слишком много русских, не справляемся с потоком"», — передает он диалог с представителями консульства.



Впрочем, аналогичные сложности у россиян возникают не только в Турции. К примеру, в Ереване заявители также жалуются на невозможность оформить загранпаспорт. «Очень мало окошек, и их разбирают за пару минут. Уже третий месяц не могу попасть к вам», — пожаловался один из россиян. Другой соотечественник рассказал, что ловил «окна» каждый день в течение месяца, а затем и вовсе обновлял страницу каждые 5–10 минут, но безрезультатно. «Такое впечатление, что отключили просто саму возможность записаться», — говорит он. Такая же ситуация с консульством в Гюмри. Возникшую ситуацию авторы отзывов связывают с резким ростом переехавших в страну. Создание аналогов визовых центров помогло бы решить проблему.

Сколько стоит ускорение

ИКЦ в Стамбуле и Анталье помогут заявителям за дополнительную плату. К примеру, сервисный сбор для оформления загранпаспорта при онлайн-обращении в ИКЦ составит 20 долларов США. За личный прием придется доплатить еще как минимум 6 долларов. Для сравнения: консульский сбор за оформление биометрического паспорта для лиц старше 14 лет составляет 80 долларов США, обычного — 30 долларов США.



Подготовка комплекта документов онлайн для подачи на оформление нотариальных документов (доверенностей, завещаний, согласий, договоров) в ИКЦ обойдется в 40 долларов, для услуги «Регистрация заключения брака» и «Оформление рождения ребенка» — 15 долларов. На сайте консульства регистрация брака между гражданами РФ стоит 30 долларов США, расценки на другие услуги не приводятся.

Но в МИД подчеркивают, что идея не в том, чтобы заработать на бюрократических нуждах соотечественников, а сэкономить им время и нервы. В ведомство поступают жалобы от тех, кто обратился в «серые» сервисные бюро и столкнулся с «некомпетентностью, взвинченными ценами», а то и вовсе стал жертвой «откровенного мошенничества». При этом многие из таких заявителей ошибочно полагали, что ответственность за работу подобных сервисных бюро несут консульские учреждения, говорят в пресс-службе.



В отличие от «серых» посредников, персонал официальных ИКЦ будет проходить тренинг в самих консульствах, а те, в свою очередь, будут мониторить их деятельность, в том числе адекватность ценовой политики. Размеры сервисных сборов будут устанавливаться из расчета суммы, минимально необходимой для покрытия административно-хозяйственных расходов такого ИКЦ.



Впрочем, доплата не является безальтернативной — у заявителей сохраняется возможность самостоятельной подготовки документов и их подачи напрямую в консульство.

Как следует из информации на сайте «Консул Прайм», оператором выступает турецкая компания KONSUL DİJİTAL HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ, зарегистрированная в августе 2022 года в Стамбуле. В МИД отметили, что законодательство Турции требует, чтобы хозяйственная деятельность ИКЦ на территории страны обеспечивалась местным юридическим лицом. Но это лишь пилот для практической отработки алгоритмов взаимодействия между центром и заявителями, а также между центром и консульствами. В дальнейшем такие центры будут создаваться под эгидой подведомственного МИДу предприятия.



Новые ИКЦ, в первую очередь, появятся в тех странах и регионах, где проживает обширная российская диаспора, а значит, есть повышенный спрос на консульские услуги. Также МИД планирует обратить внимание на те страны, где «штатные возможности российских заграничных учреждений оказались урезаны ввиду недавних демаршей местных властей по высылке наших дипломатов».

Илья Казаков, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

