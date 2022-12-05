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    В 2023 году в Янино появится детский садик с Винни-Пухом

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    В Янино откроется новый детский садик на 175 мест. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», сейчас строящийся объект готов на 60%, после Нового года в здании начнутся отделочные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2023 года.

    Фото: Предоставлено ГК «Ленстройтрест»
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    Трехэтажное здание садика и прилегающую территорию оформят по мотивам советского мультфильма «Винни-Пух». Внутри будет 8 групповых помещений для детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. В каждой группе — своя раздевалка, туалет, спальня, буфетная и игровая зоны. Помимо этого в здании садика в ЖК «Янила Драйв» будут залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На прилегающей территории расположатся детские площадки с теневыми навесами, зоны для отдыха и игр.

    — Сейчас мы завершаем устройство фасада, наружные сети смонтированы на 70%, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест», — продолжаются сантехнические и электрические работы. Перед Новым годом запускаем отопление, что позволит в январе в полную силу приступить к внутренней отделке помещений.

    Садик станет вторым на территории квартала «Янила».

    Фото: Предоставлено ГК «Ленстройтрест»

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